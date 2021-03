Apple Music propose un outil pour aider les jeunes qui bégayent

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Avec l'aide de Warner Music, Apple propose sur son service de musique une nouvelle playlist qui regroupe des chansons avec des paroles difficiles à prononcer. L'objectif de cette démarche est de mettre en place un espace dédié aux personnes atteintes de bégaiement qui souhaiteraient s'améliorer.

Apple vient en aide aux personnes atteintes de bégaiement

Apple aime aider les personnes en situation de handicap et il le prouve encore une fois avec cette toute nouvelle fonctionnalité présente sur Apple Music. Appelé Saylists, cet espace propose pas moins de 173 "listes de paroles" qui devraient aider les personnes atteintes de bégaiement.



Ce projet mené par Warner Music a pour but de proposer des paroles de chansons assez difficiles à prononcer pour entraîner ceux qui le souhaitent et pourquoi pas les aider à s'améliorer au niveau de l'allocution. D'après les propos de la BBC, un enfant sur douze au Royaume-Uni souffrirait de bégaiement, ce qui n'est pas négligeable.

Le rapport indique que l'une des thérapies SSD les plus réussies répète des sons difficiles tels que "ch ..." et "d ...". Le nouvel algorithme analyse les paroles de toute la bibliothèque Apple Music et les rassemble dans une liste de lecture de chansons qui utilisent le plus souvent les sons les plus difficiles. Un orthophoniste qui a travaillé sur le projet a déclaré: "Les listes de mots offrent une nouvelle façon amusante de pratiquer les sons que j'enseigne aux enfants, sans se sentir sous pression ni s'ennuyer",

De son côté le chef de Warner Music, Tony Harlow, se dit satisfait de cette nouvelle initiative :

Aider les gens à s'exprimer, c'est au cœur de ce que nous faisons et nous espérons qu'en créant un outil thérapeutique aussi engageant et accessible que des listes de paroles, nous pourrons aider tous ceux qui ont des difficultés avec leur discours.

Apple poursuit donc ses efforts pour que les personnes en situation de handicap se sentent le plus à l'aise possible sur les services de la marque. On se rappelle d'ailleurs qu'en début de mois, il avait été expliqué qu'Apple travaille en ce moment même sur le logiciel de Siri pour qu'à l'avenir, il comprenne le bégaiement.