D'après une école, l'iPad aide énormément pour les cours à distance

Comme dans beaucoup d'écoles dans le monde, les cours à distance sont privilégiés en cette période de pandémie où les règles de distanciation sociales sont primordiales. Apple a mis en avant le récent témoignage d'une école australienne qui utilise l'iPad pour interagir avec les élèves et stimuler l'apprentissage quand les enfants restent chez eux pour suivre les cours.

L'iPad, une révolution pour l'éducation ?

Depuis plusieurs années, Apple dépense toute son énergie dans le milieu scolaire, la firme de Cupertino assure proposer des produits qui conviennent parfaitement à l'éducation.

Quand une école australienne située dans la "zone socio-économique" de Sydney a commencé à partager son expérience de l'apprentissage avec les iPad dans plusieurs classes, le géant californien a directement saisi l'occasion de relayer ce témoignage !

Apple a publié il y a quelques heures l'histoire de l'école primaire catholique St Thérèse en Australie. L'entreprise explique que Michelle McKinnon (la directrice de l'établissement) a fait le choix de l'iPad pour attribuer une transition en douceur de l'apprentissage à distance.

McKinnon explique :

Lorsque chaque école du pays a soudainement dû passer à l'apprentissage à distance, les efforts que nous avions déployés pour intégrer l'iPad et le programme Tout le monde peut créer dans tous les aspects de l'enseignement et de l'apprentissage nous ont permis d'avoir une base solide à partir de laquelle nos élèves pouvaient continuer à apprendre sans interruption

Plusieurs applications spécialisées dans l'éducation chez les plus jeunes sont utilisées sur l'iPad, pour les élèves les plus âgées et les professeurs, les applications de productivité d'Apple ont trouvé un nouvel intérêt. iMovie, Keynote et d'autres sont vues aujourd'hui comme quelque chose d'indispensables dans cette école.

L'iPad permet aussi aux élèves de maternelle de visionner des vidéos, d'interagir avec des apps éducatives (soigneusement sélectionné par la direction de l'école) ou encore de vivre des expériences de réalité augmentée.



Si l'iPad paraît magique dans le milieu scolaire, c'est aussi beaucoup de préparation. À l'école St Thérèse, l'intégration de l'iPad à la maternelle et au cours primaire a été le fruit d'un travail qui a duré 4 ans.

L'école n'a pas pu investir dans toutes les tablettes en même temps, de plus des Apple TV ont été installés dans toutes les salles de classe pour profiter des joies du AirPlay. La recherche des applications clés dans l'apprentissage de l'enfant a été une source de difficulté, il n'est pas forcément simple de trouver l'application idéale qui correspond au programme de l'année.



Ce qui a aussi pris du temps, c'est la participation des professeurs à l'Apple Teacher, il s'agit de la formation professionnelle d'Apple ayant pour but de soutenir et valoriser les équipes enseignantes qui utilisent les produits Apple pour leurs cours.

La directrice de l'école a déclaré :

Les iPad donnent à nos élèves la liberté d'explorer et d'exprimer leurs idées de la manière qui leur convient le mieux. Cela pourrait être écrit, sous forme de rapport audio, via une présentation vidéo, ou même une animation qu'ils créent eux-mêmes

Finalement intégrer des produits Apple dans des cours ne se fait pas du jour au lendemain, cependant quand toute la préparation est terminée, c'est une grande avancée dans l'apprentissage !

En plus les enfants préfèrent nettement plus travailler sur des tablettes plutôt que sur une feuille avec un stylo.