Les dimensions des AirTags en fuite (3,2 cm de diamètre)

En plus des détails sur l'iPhone 13 Pro noir mat, le leaker Max Weinbach de la chaine EverythingApplePro a également apporté un nouvel éclairage sur les AirTags. Selon lui, les AirTags pourraient coûter 39 $, et ils seraient plus petits que les Tile Pro, le principal concurrent de traqueurs connectés.

Un peu plus de détails sur les AirTags

Dans la vidéo de Max Weinbach, on apprend que :

Les AirTags mesurent 32 mm x 32 mm x 6 mm. En ce qui concerne le fonctionnement interne des AirTags, il utilisera le réseau Localiser à partir des appareils autour pour envoyer l'UUID de l'AirTag aux serveurs Apple pour le ping. Aucune autre donnée des balises n'est transférée. Je suppose qu’il n’y a qu’une balise BLE qui diffuse à tout moment les iPhone. Les balises peuvent également collecter des informations sur d'autres balises à proximité, ce qui leur permet de se servir les unes des autres. Ainsi, lorsque les balises entrent en contact avec d'autres balises, elles transmettent ces données.

Cette taille rendrait les AirTags légèrement plus petits que le populaire tracker d'objets Tile Pro, qui mesure 42 mm x 42 mm x 6,5 mm. Ils seraient également plus compacts que les Galaxy SmartTags de Samsung qui font 39 x 39 x 9 mm.

Une autre source fiable, L0vetodream, avait précédemment signalé que les AirTags pouvaient être disponibles en deux tailles différentes, mais cela n'est pas mentionné dans la vidéo de EverythingApplePro. Il se peut qu'Apple ait modifié ses plans à ce niveau, ou que Weinbach rapporte simplement l'une des deux tailles.



Le leaker s'avance également sur le prix des AirTags. L'accessoire pourrait coûter 39 $, mais il s'agit plus d'une estimation que d'informations concrètes. "Nous nous attendons à ce que les AirTags soient des accessoires à environ 39 $, mais il s'agit d'une estimation".



Les AirTags font l'objet de rumeurs depuis près de deux ans désormais, mais leur présentation semble imminente, probablement aux côtés des AirPods 3 et du nouvel iPad Pro 2021.