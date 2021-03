iOS et iPadOS 14.4.2 sont disponibles (avec watchOS 7.3.3)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

9

Apple vient de publier ce soir une nouvelle mise à jour pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad éligibles à la version iOS 14 et iPadOS 14. Cette mise à jour (qui sera probablement la dernière avant l'arrivée d'iOS 14.5) est essentiellement présente pour boucher des failles de sécurité qui ont été détecté par les experts de l'Apple Park.

Publicité

Mettez à jour votre iPhone, iPad et Apple Watch dès maintenant

Pas besoin d'être testeurs ou développeurs, ce soir tous les utilisateurs sont éligibles aux nouvelles versions qui viennent d'être publié sur les serveurs d'Apple. Au programme, rien de nouveau, mais surtout des correctifs importants en ce qui concerne la sécurité de votre appareil. Chaque mois de nouvelles failles apparaissent et Apple les corrige le plus rapidement possible via des mises à jour logicielles à installer.

Vous pouvez télécharger iOS et iPadOS 14.4.2 dans les réglages de votre appareil, il vous suffit d'aller dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

Apple a aussi publié une nouvelle version de watchOS, celle-ci est étiquetée en 7.3.3, là aussi il s'agit d'une mise à jour majeure en ce qui concerne la sécurité de votre montre connectée.

Pour installer watchOS 7.3.3, direction l'application "Watch" sur votre iPhone puis aller dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Il vous sera demandé de mettre votre Apple Watch sur son chargeur jusqu'à que celle-ci atteigne un minimum de 50% d'autonomie !



Pour les plus suspicieux, vous pouvez attendre les premiers retours de ces nouvelles mises à jour. Si elles ont un défaut de stabilité ou même un effet négatif sur l'autonomie, on ne manquera pas de vous le signaler.