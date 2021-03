iPhone 11 Pro : toujours en fonction après 30 jours dans un lac gelé

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

4

Il y a des histoires impressionnantes autour des produits d'Apple, et celle du jour se classe dans cette catégorie : alors que Angie Carriere célébrait son cinquantième anniversaire autour d'un lac gelé, voilà que la malheureuse fait tomber son précieux appareil dans les eaux froides.

Publicité

Pour des raisons qui lui sont propres, cette dernière a tenté de récupérer le smartphone 30 jours après cette mésaventure. Digne d'un miracle, le téléphone qui a baigné autant de temps dans le spot de pêche est toujours en fonction...

Un iPhone 11 Pro passe 30 jours dans un lac gelé et survit

Quelle histoire... Angie Carriere, une Américaine qui fêtait son anniversaire au lac Waskesiu, spot de pêche privilégié, a fait tomber son appareil dans les eaux glacées. Malgré tout, et vu la dangerosité de la tâche, la femme laissa son petit précieux au fond du point d'eau durant 30 jours.



Elle décide alors d'aller le récupérer et d'immortaliser le moment via une vidéo, pour capturer un quelconque miracle. Grand bien lui fasse puisque ce dernier, après une hibernation obligée, s'allume tout de même et semble fonctionner sans trop de pépins.



Ce sont nos confrères de CTV News qui ont partagé l'histoire et qui semble être un bon coup de publicité pour la certification IP68 d'Apple.







Source