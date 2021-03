Xiaomi présente son "AirPower" sans fil à 90$

Xiaomi a tenu un grand événement aujourd'hui, l'entreprise a présenté de nouveaux smartphones, mais aussi sa propre station de recharge aux airs du AirPower. Visiblement, la firme chinoise a réussi là où le géant californien a échoué. Un coup dur pour Apple qui n'a jamais fini sa station de recharge sans fil à cause d'un problème de gestion de chaleur !

Xiaomi présente son AirPower

Devant de nombreux journalistes qui ont fait le déplacement pour l'occasion, Xiaomi a présenté son clone du AirPower. Capable de recharger deux smartphones et une boite d'écouteurs sans fil, l'accessoire de Xiaomi adopte un design qui ressemble fortement à ce qu'avait dévoilé Apple lors de son Apple Event en 2017.

Lors de la présentation, il a été expliqué que ce tapis de recharge comporte 19 bobines intégrées qui permettent à l'utilisateur de placer son smartphone à l'endroit qu'il veut et dans le sens qu'il désire. C'est une liberté à laquelle a insisté Huawei lors du développement par ses ingénieurs !

Détail important, chacun des trois appareils se verra livrer une puissance de recharge de 20W, une belle performance.



Ce qui est incroyable, c'est que Xiaomi a assuré devant les journalistes présents que la vitesse de recharge était aussi rapide qu'avec le câble. La chaleur que dégage la recharge de trois appareils serait donc pleinement maitrisé pour éviter que cela aille dans l'extrême.

Pour montrer que le tapis de recharge s'ouvre à TOUS les utilisateurs (y compris les propriétaires d'iPhone), Xiaomi a posé un iPhone au milieu de son "AirPower", celui-ci a immédiatement indiqué qu'une recharge commençait lors de la démonstration.

Lors de la conférence, Xiaomi a aussi fait un petit tacle à Apple. La firme chinoise sait que le créateur de l'iPhone a rencontré d'énormes difficultés sur ce projet, les rumeurs ont relayé une multitude d'informations qui ont affirmé que le développement n'avançait pas à cause d'un problème de surchauffe.

Lei Jun le PDG de Xiaomi a expliqué avoir commencé à concevoir cette station de recharge le 29 mars 2019, date à laquelle Apple a annoncé mettre fin son projet d'AirPower. À travers cette déclaration, Xiaomi montre sa capacité à faire mieux qu'Apple en seulement 2 ans.



L'autre atout de ce chargeur multi-appareils, c'est son prix. Alors que la majorité des accessoires de ce genre sont commercialisés aux alentours des 150 dollars, Xiaomi a choisi le prix de 90$, l'entreprise estime que c'est le tarif le plus juste sans partir dans une marge de bénéfice abusive.

Pour l'instant, pas de date pour la commercialisation, mais on imagine que ce concurrent du AirPower sera très prochainement disponible en France et dans le reste de l'Europe. Xiaomi sait qu'il y a une forte demande pour un accessoire de ce type chez les clients Apple !