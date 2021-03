Un concept réaliste et complet de watchOS 8

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



Après iOS 15, voilà un concept de watchOS 8. Le système d'exploitation des montres Apple est très apprécié des utilisateurs. Depuis bientôt six ans, ce dernier a beaucoup évolué avec de nombreux changements, parfois antagonistes. La prochaine version qui accompagnera les Apple Watch 7 devrait être plus dans l'évolution que la révolution comme le montre un nouveau concept magnifique de Parker Ortolani pour 9To5Mac.

Ce concept met l'accent sur l'ajout de nouvelles applications et la transformation des composants existants du système en applications autonomes. Pour Paker, il faut unifier la gestion des capteurs de santé pour faciliter la lecture des données.

App santé

Apple devrait vraiment ajouter l'application Santé à watchOS 8 afin de transformer la montre en un appareil de santé plus puissant et indépendant. Chaque application existante permettant de mesurer différents indicateurs de santé existerait toujours, mais pour afficher les données de santé historiques ou toutes les données d'aujourd'hui au même endroit, il faut actuellement passer par l'app Santé sur iPhone.

Applications solaires et astronomie

Deux des plus beaux cadrans de l'Apple Watch sont également très puissants. Le cadran "solaire", tout comme le cadran "astronomie", prennent beaucoup de place et n'en laisse que très peu aux complications.

Apple pourrait les diviser en deux nouvelles applications individuelles. L'application Solaire pourrait présenter un moyen facile de voir la place du soleil tout au long de la journée. L'application Astronomie pourrait vous permettre de visualiser la phase lunaire actuelle, la position de la Terre et de jouer avec l'orbite du système solaire.

Widgets dans le centre de contrôle

Apple a offert quelque chose appelé «aperçus» dans les deux premières versions de watchOS. À l'origine, ils étaient destinés à afficher rapidement des informations importantes provenant d'applications tierces. Mais une fois que les développeurs ont pu créer des applications natives plus puissantes et qu'une fois que la montre était dotée d'un processeur plus rapide, elles n'étaient plus nécessaires. Apple a choisi de les remplacer par une seule superposition du centre de contrôle.



La petite classe de taille de widget d'iOS 14 est un candidat parfait pour l'Apple Watch. Apple devrait consolider le Centre de contrôle en une seule page non défilable et ajouter un défilement horizontal entre divers widgets. Ce serait un clin d'œil aux aperçus des premières versions, mais en mieux.



Apple pourrait même permettre de simplement porter les widgets iOS 14 existants sur la montre sans application autonome.

Nouveaux cadrans amusants

Apple TV+ a vraiment explosé au cours de la dernière année et certains de ses personnages sont devenus particulièrement appréciés. Une nouvelle incitation à s'inscrire au service pourrait être un nouveau cadran «TV+» qui donne vie aux à Snoopy, Ted Lasso ou Central Park par exemple. Sans oublier For All Mankind qui serait une belle source d'inspiration.

Appli Batteries

L'un des meilleurs widgets d'iOS 14 est celui des batteries. Il affiche magnifiquement le niveau actuel de la batterie sur vos appareils connectés. Bien que ce soit génial sur iPhone, il pourrait être encore plus utile de l'avoir sur Apple Watch.

Application de randonnée

Après les confinements successifs, il est grand temps de prendre l'air et de faire du sport. Avec la nouvelle application de randonnée, vous pouvez en apprendre davantage sur les sentiers et les lieux que vous visitez, trouver des guides vers de nouveaux endroits et suivre votre position pendant la randonnée.

«Remote» devient «TV»

L'application de pilotage à distance sur Apple Watch n'a pas beaucoup changé depuis son lancement, et avec l'avènement d'Apple TV+ et de l'application TV plus puissante, une mise à jour majeure s'impose. Une liste de vos films et émissions de télévision récemment regardés serait déjà un vrai plus. On pourrait ainsi reprendre la lecture d'un tap.

La télécommande repensée dans cette nouvelle application TV introduirait une disposition plus claire qui délimite la zone entre les commandes des boutons et la zone du pavé tactile. Cela ajouterait également la possibilité de parler à Siri sur votre téléviseur via le microphone de votre montre. On pourrait même changer le volume sonore avec la molette.

Nouvelle vue de l'application de grille

La vue de la grille actuelle de l'application Apple Watch est inutile. C’est joli mais ce n’est pas pratique. Apple pourrait renommer la vue grille en «vue classique» et introduire une simple grille 2 x 2 d'icônes d'application plus grandes.

Mode d'affichage tamisé

Le mode de réserve de marche est vraiment utile lorsque vous avez besoin de voir l'heure sur votre Apple Watch mais que vous souhaitez économiser la batterie pendant une période prolongée. Mais il n'y a aucun moyen de suivre votre activité ou de voir un cadran plus détaillé dans ce mode. Avec un nouveau mode d'affichage faible, l'Apple Watch Series 5 et l'Apple Watch Series 6 pourraient utiliser leurs écrans LTPO toujours allumés pour afficher une horloge analogique ou numérique à faible luminosité en noir et blanc.

(Produit) cadran de montre rouge

En plus des cadrans Apple TV+, les nouvelles montres Apple RED pourraient inclure un ensemble exclusif de cadrans de montre, tout comme les modèles Nike+ et Hèrmes. Elles seraient bien sûr toutes rouges.





Que pensez-vous de concept complet pour watchOS 8 ? Quelle fonction vous manque le plus ?