Le programme d'Apple pour les réparateurs indépendants est élargi dans plus de 200 pays

Il y a 53 min (Màj il y a 52 min)

Julien Russo

En 2019, Apple annonçait un programme pour soutenir les réparateurs indépendants qui consacrent leurs activités dans la réparation des produits Apple. Les réparateurs américains ont été les premiers à pouvoir s'inscrire, puis le Canada et plusieurs pays en Europe ont eu le feu vert pour participer, eux aussi, à ce partenariat. Aujourd'hui, Apple passe un nouveau cap !

Les réparateurs indépendants peuvent récupérer des pièces d'origine

Travailler en collaboration avec Apple, c'est tout bénéfique pour les réparateurs, cela leur permet de récupérer des pièces d'origine (et donc de qualité), des outils, les manuels officiels de réparation (qui sont les mêmes qu'en Apple Store) ou encore une formation gratuite.

Tous ses avantages étaient attribués à un nombre très limité de pays dans le monde, une injustice qui a duré pas mal de temps, mais qui est enfin terminée.

Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé ouvrir cette semaine son programme à 200 pays, voici la liste des pays concernés : Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Brunéi Darussalam, Cambodge, Îles Cook, Fidji, Guam, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Tonga, Turquie, Émirats arabes unis, Vanuatu et Vietnam.



Les réparateurs indépendants qui sont intéressés sont invité à s'inscrire au programme à cette adresse, ils devront soumettre un dossier en répondant à des questions et en renseignant quelques informations indispensables pour le traitement de la demande.

D'après les premiers retours, les réparateurs semblent combler par ce nouveau programme, voici deux témoignages mis en avant par Apple sur son communiqué. Le premier vient de Scott Baker, propriétaire de Mister Mac à Wimberley au Texas :

Faire partie du programme de fournisseur de réparation indépendant a été un énorme avantage pour mon entreprise, mes employés et mes clients. Depuis notre adhésion, nous avons reçu un excellent soutien d'Apple et nous sommes en mesure d'offrir ce même niveau de service à nos clients. Cela a même apporté une véritable excitation à notre ville.

Un autre réparateur indépendant a également partagé son ressenti, Nils Weber, chef de projet pour Pro Repair GmbH en Allemagne a expliqué :

Le programme Independent Repair Provider a été une expérience très positive pour nous et pour nos clients. Pendant COVID-19, un accès fiable aux pièces nous a permis d'adapter notre entreprise pour répondre à la demande soudaine et élevée de réparations postales de nos clients.

Apple dévoile également les autres pays qui vont être éligibles au programme dès cette année : Albanie, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Aruba, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bermudes, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Îles Vierges britanniques, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Îles Caïmans, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Costa Rica, Curaçao, République démocratique du Congo et République du Congo, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Irak, Israël, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Liban, Libéria, Libye, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mexique, Moldavie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Namibie, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Niger, Nigéria, Macédoine du Nord, Oman, Palestine, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Rwanda, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Saint-Martin, Somalie, Soudan du Sud, Îles Vierges espagnoles, Saint-Pétersbourg. Barthelemy, St. Kitts-et-Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre et Miquelon, St. Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Îles Turques-et-Caïques, Ouganda, Ukraine, Uruguay, Îles Vierges américaines, Ouzbékistan, Venezuela, Wallis-et-Futuna, Zambie et Zimbabwe.



Si ce programme est parfait pour les réparateurs indépendants, il est aussi rassurant pour Apple puisque l'entreprise s'assure que ses clients (qui ne veulent pas se déplacer en Apple Store ou qui ne peuvent pas) vont recevoir une réparation de qualité avec des pièces d'origine.