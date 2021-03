Les AirPods et produits Beats ont dominé le marché des appareils audio en 2020

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Quand on commence une nouvelle année, il est toujours intéressant de faire le bilan de l'année précédente. Si 2020 a été dans l'ensemble assez compliqué pour la plupart des entreprises, pour certaines sociétés comme Apple, ça a été le jackpot dans tous les secteurs ! D'après un récent rapport de Canalys, Apple a surpassé tout ce qu'on pouvait imaginer dans les ventes d'AirPods et de produits Beats.

Publicité

Une année synonyme de succès pour les ventes d'appareils audio

Selon le dernier rapport de Canalys, Apple a connu un immense succès en ce qui concerne les ventes d'écouteurs et de casques en 2020. Que ça soit sous l'étiquette "AirPods" ou l'étiquette "Beats", les ventes ont explosé jusqu'à atteindre 108,9 millions d'expéditions d'appareils "audio personnel intelligent".

Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les chiffres de 2019, Apple était déjà très en forme puisque l'entreprise avait expédié 84 millions d'appareils, un chiffre qui avait impressionné les analystes et les investisseurs qui pensaient tous qu'Apple avait atteint le maximum de sa performance.

Image by Meilleure-Innovation.com

Finalement, Apple a encore mieux fait dans une période où les Apple Store étaient fermés et les déplacements très limités à cause des confinements à répétition partout dans le monde.

Ce qui est bluffant, c'est que la firme de Cupertino est très loin devant ses principaux concurrents, Apple arrive à capter 25,2% de part de marché quand le second (Samsung) est seulement deuxième avec 8,9% de PDM et 38,3 millions d'expéditions !

En troisième position on retrouve Xiaomi, l'entreprise qui propose des prix attractifs avec les dernières fonctionnalités phares obtient seulement 5,9% de PDM avec 25,4 millions d'expéditions.

Le plus gros coup dur est probablement pour Sony, l'entreprise qui a une énorme expérience dans l'univers audio ne détient que 3,5% de part de marché avec 15,1 millions d'expéditions !

Vous l'aurez compris, sur le marché des appareils audio, Apple est le leader et n'est pas prêt de laisser la première place.

Publicité

Une analyse pointue sur le T4 2020

Le dernier trimestre est le plus important, puisque c'est ici où les marques réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires de l'année. Les ventes explosent que ça soit sur le marché des smartphones, tablettes ou même écouteurs/casques. Au T4 2020, Apple a réussi à expédier 37,3 millions d'appareils audio, Samsung en a expédié 11,4 millions, Xiaomi 8 millions et Sony 4,9 millions.

Apple est aussi le vainqueur du marché des montres connectées

Décidément, Apple est un sérieux concurrent dans tous les domaines !

Pour conclure son rapport, Canalys s'est intéressé aux ventes d'Apple Watch sur le dernier trimestre de 2020.

Il s'est avéré qu'il y a eu 14,5 millions d'expéditions pour une part de marché de 25%. Derrière Apple, on ne retrouve pas Samsung, mais deux constructeurs très populaires en Chine et dans le monde : Xiaomi et Huawei. Le premier a expédié 8,7 millions de montres et bracelets connectés, le second en a expédié 6,7 millions.

Samsung se retrouve en cinquième position, derrière Fitbit.



Grâce aux renouvellements annuels de ses produits et à l'ajout de fonctionnalités populaires comme la mesure de l'oxygène dans le sang, Apple arrive à maintenir une bonne dynamique dans ses ventes, année après année. Avec ses campagnes marketing et son écosystème, Apple arrive à créer une fidélité spectaculaire chez ses clients qui ne regardent même plus ailleurs avant d'investir dans une paire d'AirPods ou dans la dernière génération d'Apple Watch !