Apple annonce que 110 de ses partenaires vont fonctionner avec l'énergie renouvelable

Apple a été l'une des premières entreprises américaines à prendre des mesures drastiques pour la transition vers l'énergie renouvelable. Plusieurs infrastructures y ont eu le droit : les data center, les bureaux, les Apple Store ou encore l'Apple Park. Cependant, cet objectif n'a pas suffi au géant californien qui souhaite aller encore plus loin dans la démarche zéro émission.

Cela fait maintenant plusieurs années que la firme de Cupertino accompagne ses partenaires de fabrication vers des installations alimentées en énergie renouvelable. Apple est conscient que l'empreinte carbone neutre sera atteinte quand les énergies propres seront priorisées du début jusqu'à la fin de la fabrication de ses produits.

À travers un communiqué officiel, Apple a annoncé aujourd'hui que 110 partenaires de fabrication s'engagent à respecter la production avec une énergie renouvelable à 100%, un énorme pas pour la politique de protection de l'environnement d'Apple !



Apple a expliqué que l'engagement de ses partenaires va permettre de générer 8 gigawatts d'énergie propre. Au total, c'est environ 15 millions de tonnes métriques d'éq. CO2 qui vont être évités tous les ans.

Pour vous donner une idée, cela représente le retrait de 3,4 millions de voitures sur la route chaque année.

Lisa Jackson, la vice-présidente d'Apple pour l'environnement, les politiques et les iniatives sociales a déclaré :

Nous sommes fermement déterminés à aider nos fournisseurs à devenir neutres en carbone d'ici 2030 et nous sommes ravis que les entreprises qui nous ont rejoints couvrent des industries et des pays du monde entier, y compris l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, l'Inde et la France. En une année pas comme les autres, Apple a continué à travailler avec un réseau mondial de collègues, d'entreprises et de défenseurs pour aider à faire de nos efforts environnementaux et de tout ce que nous faisons une force pour le bien dans la vie des gens - et pour travailler aux côtés des communautés les plus touchées par le changement climatique.