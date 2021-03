Apple publie la 6e bêta d'iOS 14.5, tvOS 14.5, watchOS 7.4 et macOS 11.3

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

4



Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5 et iPadOS 14.5. Dans le même temps, on trouve les nouvelles moutures de tvOS 14.5, watchOS 7.4 et macOS 11.3.

iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5

La sixième bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5 peut être téléchargée via le centre de développement Apple ou par WiFi si le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad.



iOS 14.5 est la plus grande mise à jour d'iOS 14 à ce jour, introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes. Tout d'abord, Apple facilite le déverrouillage d'un iPhone lorsque vous portez un masque avec une nouvelle fonction «Déverrouiller avec Apple Watch».

La mise à jour apporte également une prise en charge mondiale de la 5G en mode Dual-SIM sur les modèles d'iPhone 12.



On trouve aussi le support des contrôleurs PlayStation 5 et Xbox Series X, qui peuvent être utilisés pour jouer à des jeux depuis l'App Store et Apple Arcade. Une nouveauté pour tvOS 14.5 également qui supprime les mentions de "Siri Remote" et les remplace par "‌Apple TV‌ Remote" dans le système d'exploitation.

Nouveautés

La bêta 6 apporte deux nouvelles voix dans Siri ainsi qu'une option pour choisir la voix par défaut lors d'une configuration d'iPhone.

Autrement changement, Apple propose un outil de calibration de la batterie des iPhone.

watchOS 7.4

Pour installer la version bêta de ‌watchOS 7.4, les développeurs doivent télécharger le profil de configuration approprié à partir du centre de développement Apple. Une fois le profil en place, la version bêta de watchOS 7.4 peut être téléchargée via l'application dédiée ‌Apple Watch‌ sur l'iPhone en allant dans Général> Mise à jour logicielle.



Pour mettre à jour le nouveau logiciel, l '‌Apple Watch‌ doit avoir une autonomie de 50%, elle doit être placée sur le chargeur et elle doit être à portée de l‌‌‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌‌‌‌.



Comme sur iOS 14.5, watchOS 7.4 introduit une nouvelle fonctionnalité «Déverrouiller avec Apple Watch» qui permet à un ‌iPhone‌ avec Face ID d'utiliser une Apple Watch déverrouillée et authentifiée comme mesure d'authentification secondaire lorsque vous portez un masque, ce qui évite d'avoir à saisir un code d'accès pour déverrouiller l'iPhone‌.



Pour ceux qui utilisent Apple Fitness +, la mise à jour watchOS 7.4 combinée à iOS 14.5 et iPadOS 14.5 active AirPlay 2, de sorte que les entraînements peuvent être diffusés sur un téléviseur ou un décodeur compatible ‌AirPlay‌ 2.

MacOS 11.3

Les développeurs peuvent télécharger la nouvelle bêta de ‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌ 11.3 à l'aide du mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système après avoir installé le profil approprié à partir du centre de développement Apple.



‌MacOS Big Sur‌ 11.3 introduit plus d'options de personnalisation pour Safari, notamment pour la page de démarrage.



Toujours dans Safari, la lecture vidéo WebM est prise en charge, ce qui permet aux utilisateurs de lire des vidéos WebM à l'aide du navigateur Apple. WebM est un format vidéo de niche conçu par Google idéal pour les pages Web et les navigateurs



La mise à jour macOS 11.3 comprend également des optimisations pour l'utilisation des applications iOS sur les Mac M1. On peut mapper les contrôles virtuels avec le trackpad et la souris ou même une manette.



Dans l'application Rappels, les listes de rappels peuvent être triées par date d'échéance, date de création, priorité ou titre, et il existe une option pour imprimer les listes en allant dans Fichier > Imprimer.



Apple ajoute un nouveau raccourci de bibliothèque «Pour vous» dans Apple Music, ainsi qu'une nouvelle option de lecture automatique qui permet au service de continuer à lire de la musique après la fin d'une liste de lecture ou d'une file d'attente. ‌



‌MacOS Big Sur‌ 11.3 ajoute également la prise en charge des derniers contrôleurs PlayStation 5 DualSense et Xbox Series X / S à utiliser avec les jeux macOS.



Il existe également une interface «Assistance» mise à jour lors de l'accès à «À propos de ce Mac». Le nouveau design comprend des détails sur votre garantie et permet de démarrer une réparation directement depuis l'interface Mac.



Pour les utilisateurs de HomePod, ‌macOS Big Sur‌ 11.3 prend en charge les paires stéréo ‌HomePod‌, ce qui permet de définir un ensemble de HomePod jumelés comme option de sortie audio par défaut. Enfin !



Dernier point, le code de ‌macOS Big Sur‌ 11.3 suggère que la fonction de charge optimisée de la batterie s'assurera désormais que la batterie du Mac est complètement chargée avant un événement de calendrier programmé.