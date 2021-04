Periscope ferme définitivement ses portes et n'est plus sur l'App Store

Ce n'est pas parce que l'on a un service ou une plateforme qui rencontre un succès mondial que tous les projets qui en découlent fonctionneront. Voilà la leçon qu'a dû apprendre Twitter lorsqu'en 2015, le réseau social dévoile publiquement Periscope.

Publicité

Le concept est simple : permettre à tous les créateurs (et amateurs) de faire du streaming vidéo en direct. Aujourd'hui, 1er avril 2021, le service ferme définitivement ses portes et l'application disparait de l'App Store.

Pourtant, il faut bien avouer que Periscope avait fait grand bruit à sa sortie, et rencontré un beau succès : un an après son arrivée, on recensait 200 millions de vidéos en direct diffusés et l'équivalent de 110 années de vidéos vues chaque jour.



Twitter avait déjà confirmé la fin de Periscope en décembre de l'année dernière, mais aujourd'hui, la société a annoncé que c'était le dernier jour où les utilisateurs pourront accéder au service de streaming vidéo en direct.



Publicité

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf