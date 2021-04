Un T1 2021 record pour les dépenses sur l'App Store

Alexandre Godard

Au cas où vous étiez sceptique sur la puissance des stores d'applications, voici quelques chiffres qui confirment les milliards que génèrent l'App Store & le Google Play Store avec une hausse significative par rapport à l'an dernier.

Le marché des apps se porte à merveille

S'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est celui des stores d'applications. Une nouvelle étude publiée par App Annie révèle quelques chiffres plus que positifs sur l'App Store mais aussi le Google Play Store.



Selon les chiffres, sur le T1 2021 (3 mois) les consommateurs ont dépensé pas moins de 32 milliards de dollars à travers le monde sur les deux stores. Ce chiffre n'est pas anodin car en le comparant avec celui de l'année dernière, on note une hausse de 40% pour chacun, rien que ça.



L'étude souligne que la pandémie et l'obligation de rester chez soi il y a un an a provoqué une explosion de l'utilisation des applications qui se ressent encore un an plus tard. Comprenez ici que les personnes qui ont découvert certaines apps il y a un an s'en servent toujours aujourd'hui et mieux encore, celles et ceux qui à la base ne naviguaient pas trop sur le store, s'en servent maintenant régulièrement.

Le secteur des jeux à bien évidemment connu une hausse exceptionnelle avec 9 milliards de dollars supplémentaire dépensés dans le secteur en 2021 par rapport à 2020. Parmi les autres secteurs les plus téléchargés, on note les réseaux sociaux (bien évidemment), la finance (banque...) mais aussi la santé.