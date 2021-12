Plus de 900 développeurs de l'App Store ont dépassé le million de revenu en 2021

Proposer une application sur l'App Store, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Avec le prix de l'app au téléchargement et après les achats intégrés, si les développeurs arrivent à créer un modèle économique le coût du développement de l'application peut très vite être rentabilisé !

L'App Store, créateur de jeunes millionnaires

Apple le met en avant depuis plus de 10 ans, l'App Store a révolutionné les habitudes de millions de personnes à travers le monde, mais a aussi permis de créer une tonne d'emplois !

Cette affirmation se constate dans le dernier rapport de la société d'analyse Sensor Tower, celui-ci dévoile des chiffres très positifs pour les développeurs de l'App Store, plus le temps passe et plus les créateurs d'applications arrivent rapidement à leur premier million de revenus (en comptant la commission de 15% ou 30% versée à Apple).



Avec les confinements et couvre-feux à répétition qu'on a connus, les utilisateurs Apple ont tendance à dépenser davantage dans les apps qui sont installées sur leur iPhone, iPad...

Ça se remarque dans l'observation de Sensor Tower en 2021, les achats sont plus nombreux pour le grand bonheur d'Apple, mais aussi des développeurs qui perçoivent évidemment le plus gros des transactions :

Un peu plus de 900 éditeurs dans le monde entier devraient dépasser le million de revenu sur l'App Store et Google Play en 2021, soit une hausse de près de 91 % par rapport au total de 475 en 2016. Le nombre d'éditeurs iOS dépassant cette marque atteindra à lui seul 581, soit une hausse de 87 % par rapport aux 310 de 2016. Google Play connaîtra une trajectoire similaire, faisant passer le nombre de ses premiers éditeurs ayant dépassé le million de dollars de 165 en 2016 à 325 cette année. Cela représente une croissance de 97%, dépassant de 6 points de pourcentage les performances de l'App Store à cet égard.

Pour 2022, les développeurs iOS et Android devraient constater une baisse progressive dans leurs revenus. Le cabinet d'analyse explique que les ventes devraient se normaliser après une forte hausse essentiellement due au contexte sanitaire et aux différentes restrictions de déplacement.

Il faut s'attendre à moins de développeurs qui atteindront leur premier million sur l'App Store et le Play Store en 2022 !

Bien que les dépenses de consommation aient continué à connaître une croissance positive, le nombre d'éditeurs dépassant la barre du million de dollars de revenu net pour la première fois cette année devrait diminuer d'une année sur l'autre en 2021. Cela est probablement dû au fait que le comportement des consommateurs continue de se normaliser à la suite d'une année surdimensionnée pour les téléchargements de nouvelles applications en 2020. D'après nos estimations d'installation, les consommateurs ont expérimenté moins de nouvelles applications cette année que l'année dernière, qui a vu l'adoption atteindre des niveaux stupéfiants au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Quoi qu'il en soit, les boutiques d'apps pour smartphone et tablettes restent des business indiscutables pour les développeurs ou entreprises avec des idées ambitieuses et des projets qui sortent de l'ordinaire.