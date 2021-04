FanFan : une app pour faire souffler les Mac M1

Il y a 3 heures

Alban Martin

2



Voilà une idée saugrenue. Revivre l'enfer des MacBook sous Intel quand on possède un Mac M1. La nouvelle architecture d'Apple n'est pas seulement bien plus rapide, elle est aussi plus efficace en énergie et ne déclenche pratiquement jamais le ventilateur. Le MacBook Air M1 n'en possède d'ailleurs pas.

Publicité

Fan ou pas fan ?

Si votre Mac M1 est trop sage et que vous voulez revivre les années Intel quand vous encodez une vidéo, compilez avec Xcode ou même surfez sur Internet, alors téléchargez FanFan.



L'application gratuite FanFan développée par Rambo ne s'installe que sur les Mac M1 et se fait un plaisir de simuler le son du ventilateur grâce à un « moteur de simulation de ventilateur ». En réalité, quand on regarde le Github du projet, on s'aperçoit que c'est totalement ironique et que le petit malin a tout simplement capté le son d'un Mac Intel en souffrance.



Si vous pensez que les ordinateurs, c'est comme les voitures (ça doit faire du bruit pour avancer), alors FanFan est fait pour vous. Sinon, cela peut-être une très bonne blague à faire à un possesseur de MacBook M1...