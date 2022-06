Microsoft veut vous faire jouer au Solitaire sur Teams

Medhi Naitmazi

Microsoft cherche à pimenter vos réunions par visio-conférence. La société travaille actuellement à l'intégration de jeux dans son service d'appels vidéo Teams. Des sources ont indiqué à The Verge que l'entreprise teste actuellement des jeux emblématiques comme Solitaire, Connect 4 et Wordament sur sa plateforme.

Les réunions virtuelles se sont ancrées dans notre quotidien, et Microsoft compte bien en profiter pour vous faire rester sur ses outils. En attendant les jeux que l'on connaît depuis des lustres sur Windows 95 (et à retrouver sur https://microsoftcasualgames.com), Microsoft améliore également son mode collaboratif avec des avatars 3D de type Memoji. Zoom utilise également ses propres avatars 3D pour améliorer les réunions sur sa populaire plateforme d'appels vidéo.



Reste à savoir si l'ajout de jeux est vraiment nécessaire. Cela pourrait être une distraction de plus pour les utilisateurs qui sont parfois déjà noyés par le nombre et la durée des visions... Qu'en pensez-vous ? Le retour du Solitaire, et pourquoi pas du Démineur, pourrait-il vous faire utiliser Teams plutôt qu'une autre plateforme ?