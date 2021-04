ASolver : l'app qui vous aide à résoudre un Rubik's Cube !

Medhi Naitmazi

Si vous avez un Rubik's Cube qui traine dans un coin et un iPhone, alors téléchargez ASolver qui vous permettra, enfin, de résoudre ce casse-tête inventé par l'architecte hongrois Ernő Rubik en 1974. La traduction en français peut s'apparenter à Cube Magique.



ASolver résout les Rubik's Cube en un temps record

Alors que la plupart d'entre nous restent bloqués indéfiniment sur ce satané cube coloré dont il faut aligner toutes les faces, ASolver utilise la caméra de l'iPhone pour analyser la situation avant d'appliquer un algorithme qui permet d'afficher les étapes nécessaires à la résolution du problème. Outre la prise en charge du Rubik's Cube original et ses variantes (Pocket, Master, Professor, V-Cube), ASolver est également capable de vous aider sur d'autres puzzles du marché.



Voici la liste des casse-têtes supportés par ASolver :

Cube Magique 3x3x3

Cube Magique 3x3x3 Motifs

Pocket Cube 2x2x2

Master Cube 4x4x4

Professor's Cube 5x5x5

6x6x6 V-Cube6

Megaminx

Skewb

Pyramide (Pyraminx)

2x2x3 (Tower)

2x3x3 (Domino)

Combien ça coûte ASolver

Tout cela est bien beau mais vous vous posez la question du prix. La bonne surprise, c'est que ASolver est gratuit au téléchargement et lors de la première utilisation. Ensuite, il faudra payer pour solutionner d'autres puzzles, ou bien patienter et / ou regarder des publicités. 1,09€ pour 10 puzzles, ou un abonnement à 1,49€ par mois pour ceux qui veulent s'en servir sans limite. C'est moins cher que la plupart des autres apps du genre, et plus complet en termes de Une belle application qui devrait aider un grand nombre de joueurs, que ce soit avec un iPhone ou un Android. Oui, ASolver est également disponible sur le Play Store.

Une alternative gratuite

Si jamais vous voulez résoudre simplement un Rubik's Cube 3x3, la meilleure alternative gratuite s'appelle CubeSolver AR. L'application fonctionne sur le même principe avec un scan des différentes faces puis des étapes de résolution. CubeSolver est une application complètement gratuite, qui ne nécessite ni de compte ni de connexion Internet.

Télécharger l'app gratuite ASolver