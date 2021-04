Où trouver le HomePod Mini en stock à 99€ ?

Apple avait frappé fort lors du keynote dédié à l'iPhone 12 avec le HomePod Mini, une enceinte plus petite et surtout moins chère pour concurrencer les Google Home et autre Amazon Echo. Affichée à seulement 99€, l'enceinte intelligente d'Apple a été prise d'assaut, à telle point que plusieurs mois après sa sortie, il est toujours difficile de trouver du stock.



Mais voici les revendeurs qui proposent celle qui a carrément mis à la retraite le premier HomePod.

Pourquoi le HomePod Mini est si intéressant

Si vous aviez raté notre présentation du HomePod Mini ou même notre test, sachez qu'il est deux fois plus petit et bien plus léger (345 g) que son ainé. Pour autant, sa qualité sonore n'est pas en reste grâce notamment à la puce S5 tirée de l'Apple Watch 5 qui permet de reproduire un spectre large et notamment des basses profondes. Le processeur d'Apple analyse en permanence la restitution du HomePod et les réactions de la pièce pour ajuster le son.



Parmi ses autres atouts, on peut citer la puce U1 qui facilite les intéractions avec l'iPhone - approchez-le de l'enceinte pour qu'il reprenne la lecture en cours, mais qui permet également de faire du HomePod Mini un HUB pour HomeKit. De plus, il est possible de créer une paire stéréo en achetant deux HomePod Mini. Vous pourrez profiter d'un son amélioré et même les appairer à votre Apple TV ou votre Mac pour les séances cinéma.



Rappelons enfin que le HomePod Mini peut lire Apple Music, Spotify, Deezer et autre, et propose des fonctions comme Interphone qui permet de parler à d'autres personnes en mode talkie-walkie via les appareils Apple de la maison. Le meilleur rapport qualité / prix de la gamme Apple.

Acheter le HomePod Mini

Le HomePod Mini vient se placer nettement plus bas en termes de prix que le HomePod original puisqu'il est carrément trois fois moins cher, soit 99€.



