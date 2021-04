WizQuest : un RPG d'action magique et prometteur

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

1



La société Dobsoft Studios a récemment publié son nouveau jeu sur l'App Store : du nom de WizQuest (v1.0.0, 254 Mo, iOS 10.0), ce dernier nous emmène dans un RPG au rythme rapide qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'avancement.



Le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'App Store et propose des mécanismes de jeu simples associés à de superbes graphismes? Voici la bande-annonce :

Publicité

WizQuest : un nouveau jeu d'action RPG sur l'App Store

Entrez dans le monde magique de WizQuest ! Mélangez de puissantes écoles de magie pour créer des sorts dévastateurs et vaincre le sorcier noir maléfique ! Choisissez parmi un large éventail de puissantes capacités, affrontez des boss difficiles, préparez des potions uniques et collectez un butin épique pour vous préparer et approfondir votre aventure.

Dans le jeu, il vous faudra donc vaincre le sorcier noir maléfique en proposant différentes combinaisons de sorts et de stratégies magiques. Choisissez un sorcier puissant et testez ses compétences au travers des différents combats jusqu'à trouver votre héros favori.



Collectez progressivement des objets et aidez votre sorcier à devenir plus fort en améliorant son équipement. WizQuest est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit WizQuest