Golf Impact : un jeu de golf réaliste en approche de l'App Store

Hier à 22:30 (Màj hier à 23:29)

Guillaume Gabriel

Il faut bien avouer que depuis quelque temps, les jeux de golf ont la cote sur l'App Store, plus particulièrement du côté arcade et fun. Le défi du studio Neowiz est différent, puisque ces derniers ont l'ambition de proposer un jeu réaliste, se rapprochant d'une simulation.

Et la belle nouvelle, c'est que Golf Impact va bientôt voir le jour puisque le petit nouveau est prévu pour le 3 mai prochain sur iOS et Android. Voici le trailer :

Golf Impact : la sortie mondiale est prévue pour le 3 mai

Jouez au golf, qu’il pleuve ou qu’il vente – Avez-vous déjà joué au golf un jour de pluie ? Jouez au golf dans une ambiance délicieuse grâce au système météorologique réaliste de Golf Impact.



Qui est le meilleur golfeur ? Participez au championnat – Participez au championnat hebdomadaire et tentez d’être le meilleur golfeur ! Ne manquez pas la chance de recevoir de l’or, des clubs de golf, des balles et plus encore en fonction de votre rang !

Selon l'éditeur, il s'agit du jeu de golf le plus simple et le plus réaliste à arriver sur les appareils mobiles avec un gameplay s'approchant de la réalité, notamment avec la présence du vent. Vu les premières images, on peut s'attendre à des graphismes impressionnants !



Sortie prévue le 3 mai prochain sur l'App Store !



