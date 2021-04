Quand Google compare l'iPhone à une banane !

Google, Oppo et Xiaomi seraient en train de développer leurs smartphones pliables d'après une fuite du site The Elec qui précise que les trois constructeurs travaillent avec Samsung Display pour...

Le 5 mars dernier, le très bien informé Jon Prosser a révélé que Google s'apprêtait à présenter ses nouveaux Pixel Buds durant le mois d'avril. Aujourd'hui, le leaker frappe encore et...

Google TV (anciennement Android TV) se déploie petit à petit sur les appareils compatibles et il en profite également pour apporter des nouveautés. La dernière en date n'est autre que le mode...

Depuis qu'Epic Games a commencé à faire tout un cinéma pour ne pas payer la commission de 30% prélevé sur les achats intégrés d'iOS et Android, les règles de l'App Store sont au cœur...

Si certaines personnes affirment que la poursuite judiciaire et le coup de buzz d'Epic Games ne serviront à rien, l'éditeur du Battle Royale a quand même le mérite de faire...

L’entreprise assure que vos contacts, vos réglages et vos médias seront transférés facilement. C'est notamment grâce à l’adaptateur Quick Switch fourni dans la boîte des Pixel 5 que l'on peut brancher ce dernier à l'iPhone à l’aide d’un câble Lightning. Pendant le transfert des données, Google s'amuse même à nous mettre un cours de karaté pour patienter... 😅 Voici la vidéo en question :

Alors que Google explique au départ comment effectuer la configuration de base (carte SIM, allumage, Wi-Fi, etc), au moment de parler du transfert de données vers un nouveau Pixel, l'entreprise a utilisé une banane en tant "qu'ancien smartphone". Il s'agit clairement d'une référence à Apple et à son iPhone. Apple voulant dire pomme, Google s'est amusé à prendre une banane pour filer la métaphore. Malin, d'autant que la banane est souvent assimilé à quelque chose de pas forcément très intelligent.

