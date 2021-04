LG confirme l’arrêt de sa division smartphone

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

9



C’était annoncé, LG quitte le secteur des smartphones.



La décision «permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plates-formes et les services», a déclaré LG dans un communiqué.

Publicité

LG officialise la fin de sa division mobile

Les téléphones existants resteront en vente et LG affirme qu'il continuera à prendre en charge ses produits «pendant une période qui variera selon les régions». La société n’a rien dit concernant les salariés, sauf que «les détails relatifs à l’emploi seront déterminés au niveau local». LG indique qu’il s’attend à avoir achevé la fermeture de l’entreprise d’ici la fin du mois de juillet de cette année.



Cette décision faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois, à la suite des énormes pertes de la division au cours des cinq dernières années. Autrefois considérés comme un rival du fabricant sud-coréen Samsung, les récents smartphones haut de gamme de LG ont eu du mal à supporter la comparaison, tandis que ses téléphones plus abordables ont fait face à une concurrence féroce de la part des marques chinoises. La société avait précédemment déclaré qu'elle espérait rentabiliser sa division de smartphones en 2021.



Les rumeurs selon lesquelles LG envisageait de sortir des smartphones existent depuis janvier dernier. Bien qu'un porte-parole de la société ait qualifié l’un des rapports de «complètement faux et sans fondement», un responsable de LG a par la suite confirmé au Korea Herald que la société devait porter un «jugement froid» sur la division. Les mesures potentielles pouvaient inclure «la vente, le retrait et la réduction de l'activité des smartphones», a déclaré le responsable à l'époque. C’est donc le retrait du marché qui a été approuvé.



Cette annonce signifie que le téléphone enroulable de LG a peu de chances de voir le jour. La dernière fois que l'entreprise a montré l'appareil c’était au CES virtuel de cette année, l'entreprise a insisté sur le fait que l'appareil était prêt et qu'il serait lancé plus tard cette année.



Alors que la firme avait pris du retard sur ses concurrents dans des domaines clés tels que les performances des caméras, LG affirme continuer à utiliser son expertise mobile et se tourne notamment vers la 6G.