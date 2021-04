Une nouvelle image de l’encoche réduite de l’iPhone 13 Pro

De nouvelles images partagées par le site japonais Mac Otakara nous permettent de voir une maquette imprimée en 3D du prochain iPhone 13 Pro de 6,1 pouces avec une encoche plus petite ainsi qu’un haut-parleur et une caméra frontale repositionnés. Le reste n’évoluant pas.

Une encoche moins large sur les iPhone 13

Selon les images, Apple prévoit de déplacer l'écouteur vers le haut de l'encoche dans le cadre de l'écran, ce qui correspond à la fuite précédente sur l’encoche des iPhone 13.



La maquette de l'iPhone 13‌ Pro, qui est vraisemblablement basée sur des dessins de conception qui circulent fréquemment parmi les fabricants de d’accessoires bien avant les présentation officielle d'Apple, montre également que la caméra frontale est déplacée vers le côté gauche de l'encoche, un changement par rapport à son emplacement actuel. Encore une fois, c’est consistant avec la précédente fuite.

Mac Otakara a également partagé des dimensions spécifiques de l'encoche pour le prochain ‌iPhone 13‌ Pro, démontrant à quel point elle devrait se rétrécir. Par rapport à l'iPhone 12 Pro, la maquette suggère que l'iPhone 2021 comportera une encoche de 5,35 mm de hauteur contre 5,30 mm pour l'iPhone 12 Pro‌ et 26,80 mm de largeur, contre 34,83 ​​mm. Visuellement, l'encoche sera donc plus petite en largeur mais sera très légèrement plus haute.



Des rumeurs sur une encoche plus petite sont présentes depuis le lancement de l'‌iPhone‌ X, qui a introduit pour la première fois le système Face ID. Apple pourra peut-être réduire la taille de l'encoche grâce au déplacement de l'écouteur et au repositionnement de la caméra frontale. Hormis l'encoche réduite, les images partagées par Macotakara ne révèlent aucune modification de la caméra arrière ou d'autres aspects de la conception de l'iPhone.



Bien que dépourvu de modifications de design, l'iPhone 13 serait doté de nouvelles fonctionnalités clés. Selon les rumeurs, les ‌iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max seraient livrés avec un écran ProMotion 120Hz, et toute la gamme devrait comporter une puce A15 plus rapide, des appareils photo améliorés et de nouvelles couleurs, y compris le noir mat. Le 13 Pro Max devrait avoir conserver un appareil photo plus pointu.