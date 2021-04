iOS 14 : un taux d'adoption record de 90% !

L'une des forces d'Apple a toujours été de convaincre ses clients à passer sur la nouvelle version qui leur est proposée à chaque rentrée. La firme californienne utilise des arguments toujours persuasifs avec une meilleure stabilité, de meilleures performances, mais aussi un grand nombre de nouveautés. Cette année, l'arrivée des widgets semble avoir mis iOS 14 sous le feu des projecteurs !

90% des personnes éligibles ont téléchargé iOS 14

Selon les données recueillies par le tracker Mixpanel, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad ont été très nombreux à télécharger la dernière version iOS 14. En février 2021, Apple avait fièrement annoncé que 86% de ses clients éligibles à la mise à jour iOS 14 l'avait téléchargé, une performance qui avait été saluée par les experts qui suivent le taux d'adoption !

Avec tous les avantages que propose iOS 14, cela ne pouvait qu'évoluer... Visiblement, ça a été le cas, puisqu’aujourd'hui vous êtes 90% à avoir installé iOS 14 sur votre iPhone et/ou iPad, bien évidemment on ne compte pas les vieux modèles qui n'ont pas les caractéristiques techniques requises pour faire tourner iOS 14.

Pour rappel, iOS 14 est l'une des mises à jour les plus conséquentes en termes de nouveautés depuis plusieurs années.

Apple propose maintenant des widgets avec ses apps préinstallées, mais aussi de nombreux widgets créés par des développeurs tiers (et il y en a beaucoup). Plusieurs tailles sont proposées, ce qui permet aux utilisateurs de choisir la personnalisation qu'ils désirent.

Apple a aussi répondu à une demande qui persistait depuis plusieurs années : l'affichage des appels. Désormais quand quelqu'un vous appelle, vous n'êtes plus interrompu, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire !

iOS 14 a aussi intégré une bibliothèque d'apps, vous avez un tri automatique de toutes vos applications par thématique, cet affichage se trouve à la fin de vos pages d'apps. Une aide extraordinaire pour ceux qui ne retrouvent jamais leurs applications tellement qu'ils en ont.

L'arrivée du Picture in Picture a aussi été une petite révolution, imaginez-vous regardez un stream sur Twitch et devoir rédiger un mail, vous pouvez désormais faire les deux, plus besoin de choisir !

Là aussi, vous pouvez personnaliser la taille de l'image qui inclut la vidéo en cours.

On retrouve aussi une multitude de nouveautés dans Messages, Apple Plans...



Si vous faites partie des 10% qui n'ont pas encore téléchargé iOS 14.

Vous pouvez le faire dès maintenant, pour cela rendez-vous dans les réglages de votre iPhone/iPad, puis direction Général et Mise à jour logicielle.



Attention, tous les produits Apple ne sont pas éligibles à iOS 14, comme nous l'expliquions déjà avant la sortie de cette version (cf les appareils compatibles iOS 14).