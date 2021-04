App Store : la poursuite judiciaire contre les apps de casino est enclenchée !

Il y a 4 heures

Julien Russo

Il y a deux mois on vous parlait d'un recours collectif qui menaçait de poursuivre Apple en justice pour laisser les applications de casino se multiplier sur l'App Store. Selon les propos des principaux intéressés, Apple permet à des apps de casino de réaliser leurs business sans aucune licence, ce qui est illégal dans de nombreux États américains. On parle bien de casino clandestin !

Les casinos sur iOS, bientôt interdit ?

On ne va pas se le cacher, les applications de casino gagnent beaucoup d'argent sur iPhone et iPad, ce qui ne déplait pas à Apple qui récupère une belle commission sur les revenus qui sont générés.

Le problème, c'est que ces casinos violeraient un certain nombre de lois aux États-Unis selon Joshua McDonald et Michael Helsel, les deux hommes qui sont d'anciens joueurs de ces casinos virtuels affirment qu'Apple organise volontairement le jeu illégal sur l'App Store !



Le procès est officiellement lancé, la plainte a été déposée hier devant la District Court for the Northern District of California. Si toutes les applications de casino sont visées, les plaignants visent spécifiquement les applications développées par le studio DoubleU Games Co.

Ce qui est difficile dans ce genre d'affaires, c'est que les applications de casino qu'on retrouve sur l'App Store ne permettent pas de gagner de l'argent, mais offrent plus de temps de jeu ou des cadeaux virtuels. En soi, ce n'est pas le vrai fonctionnement d'un casino !

Mais selon Mcdonald et Helsel, un casino reste un casino quand celui-ci vous demande de payer des jetons avec de l'argent réel.

En plus, les jeux qui sont proposés sont exactement les mêmes que dans les structures physiques, on retrouve le poker, la roulette, le blackjack, les machines à sous... Des jeux qui ont minutieusement été étudiés pour développer une dépendance par le visuel, l'audition et l'objectif.



Dans cette plainte, c'est directement Apple qui est visé, puisque le géant californien est le seul gestionnaire de l'App Store, c'est lui qui fixe les règles, qui impose ses conditions et qui prélève la commission sur les achats intégrés. Pour faire simple, Apple profite tout autant de la situation que les studios de développement qui créent ces apps !



La poursuite judiciaire des deux hommes réclame un procès devant un jury, ils demandent également une injonction interdisant à Apple et ses avocats de participer à l'action prétendument illégale.



