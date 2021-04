Apple Glass : le déverrouillage de l'iPhone, du Mac et de l'iPad d'un simple regard ?

Il y a 27 min

Julien Russo

Réagir



Apple exploite au maximum la continuité entre ses produits, c'est en partie cela qui fait la force de son écosystème. Avec les Apple Glass, Apple réfléchirait à proposer un système qui permettrait de déverrouiller un autre appareil quand on porte la paire de lunettes. Un nouveau brevet récemment déposé donne plusieurs détails croustillants !

Publicité

Le futur du déverrouillage ?

Est-ce qu’Apple va réussir à ringardiser le déverrouillage d'un smartphone par le code, la reconnaissance faciale ou de l'empreinte ? En observant de près ce brevet, ça en a tout l'air...

Le géant californien décrit une "authentification de l'utilisateur assisté par dispositif d'authentification", cela consisterait à utiliser un appareil déjà déverrouillé pour en déverrouiller un autre.

Si ce système peut faire penser à l'Apple Watch qui permet d'accéder à la session de son MacBook ou de son iMac, avec l'Apple Glass, cela ne se limiterait pas qu'aux Mac, mais à d'autres produits comme l'iPhone et l'iPad.

Dans le brevet, Apple dit vouloir optimiser l'expérience utilisateur quand celui-ci veut utiliser son appareil. Aujourd'hui, le Face ID et le Touch ID sont deux techniques fiables et sûres, cependant il y a une petite attente qui pourrait être évitée.

Avec les Apple Glass, le géant californien pourrait suivre la direction de votre regard et comprendre instantanément vers quel appareil vous vous dirigez.

Ce qui est bluffant, c'est que les Apple Glass pourraient déverrouiller votre iPhone avant même que celui-ci s'allume !

Les lunettes connectées AR/VR aurait un système de communication directe et ultra rapide avec vos autres produits issus de l'écosystème Apple.

Si aujourd'hui l'utilisation du Face ID/Touch ID est quelque chose de normal et globalement rapide, on pourrait dans un avenir proche ne plus du tout avoir besoin de déverrouiller manuellement son iPhone et son iPad.



Via