La bêta 7 de macOS 11.3 est disponible

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Julien Russo

Allez, encore un peu de patience, toutes ces bêtas vont bientôt se terminer ! Apple peaufine les derniers détails de ses différents OS avant de lancer les versions officielles. L'objectif prioritaire est bien sûr d'éliminer tous les bugs et instabilités avant la disponibilité pour l'ensemble des utilisateurs.

macOS 11.3 bêta 7 est disponible

Après avoir rendu disponible la 7ème bêta d'iOS 14.5, watchOS 7.4 et tvOS 14.5 hier soir, Apple s'occupe aujourd'hui de proposer une nouvelle bêta pour macOS 11.3 !

Pour l'instant, la firme de Cupertino a donné le feu vert qu'aux développeurs, c'est une procédure habituelle puisqu'en cas de problème grave, la portée de l'incidence sera plus faible que si ça arrivait directement chez les testeurs publics. Si tout ce passe bien d'ici les prochaines heures, il est possible que la bêta 7 soit accessible aux testeurs publics inscrits.

macOS 11.3 apporte plusieurs changements sur différentes applications comme Safari qui offre une meilleure personnalisation, il y a aussi la possibilité d'utiliser des applications iOS sur les Mac M1 en « mappant » les contrôles tactiles.



Pour télécharger la 7ème bêta de macOS 11.3, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche puis "Préférences Système", allez après dans "Mise à jour de logiciels".

Nous mettrons à jour cet article dès que la bêta sera disponible pour les testeurs publics !