Apple teste des filtres sur les résultats de recherche de l’App Store

Apple a annoncé que la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2021 sera effectuée le 28 avril. Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri devraient...

Ceux qui ont une bonne mémoire doivent se rappeler de cette fonctionnalité qui avait été déjà testée avec iOS 7, avant d’être rapidement abandonnée. Cette fois, la nouveauté ne semble pas liée à une version spécifique d’iOS 14 puisque plusieurs utilisateurs ont constaté le changement sous iOS 14.4 ou iOS 14.5 bêta. Apple effectue donc un AB testing sur un petit panel avant un déploiement potentiel à toute sa base. Apple a toujours été prudent concernant les changements de son App Store. Outre les coups de pinceaux comme il y a quelques temps avec un nouveau design, la société n’a que très peu fait évoluer les fonctionnalités de son magasin. On compte l’arrivée de publicités, la possibilité de précommander certaines apps ou encore les fiches de confidentialité. Mais côté recherche, rien de neuf depuis des années... Vous pensez que cela pourrait être utile ce genre de filtres ? Il aurait été intéressant de pouvoir sélectionner une catégorie également afin de rechercher que dans les jeux, les apps de messagerie ou autre.

Avec plus de deux millions d’applications, l’App Store est devenu un paquebot dans lequel il est parfois difficile de naviguer. Avec un champ de recherche unique, il n’est pas certain que l’on trouve facilement son bonheur. Pour améliorer cela, Apple teste des filtres sous forme de boutons dans l'App Store lorsque vous effectuez une recherche.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.