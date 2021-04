Cellebrite collabore avec la police brésilienne pour accéder aux données des iPhone

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir



Cellebrite est l'une des rares entreprises dans le monde à réussir à accéder aux données d'un iPhone verrouillé. L'entreprise israélienne est devenue populaire suite à la fusillade survenue à San Bernardino en 2015, Apple refusait de donner l'accès à l'iPhone du terroriste. Aujourd'hui, Cellebrite a fait un business de ce talent de forcer le système de verrouillage d'Apple, plusieurs pays dans le monde collabore avec la société pour les affaires les plus sensibles.

Publicité

Cellebrite en partenariat avec la police brésilienne

Aujourd'hui, demander l'accès à un iPhone à Apple est complètement inutile, quelle que soit l'affaire, la firme californienne refuse catégoriquement, même quand il s'agit du FBI. La réponse est toujours la même, Apple prétend ne pas avoir accès à un iPhone verrouillé et ne peut être d'aucune aide pour tenter un forcing sur le verrouillage mis en place.

Finalement, comme Apple n'est pas coopératif, les autorités font souvent appel à Cellebrite pour casser la sécurité de l'iPhone !



Une récente affaire a fait beaucoup de bruit au Brésil, un petit garçon de 4 ans a été retrouvé mort le mois dernier à Rio de Janeiro. Les policiers responsables de l'affaire ont immédiatement suspecté la mère et le beau-père d'être les auteurs du crime, cependant ils n'avaient aucune preuve qui permettait de les arrêter.

Les policiers savaient très bien qu'en accédant aux données qui se trouvaient dans les deux iPhone, l'affaire ferait un bond gigantesque et permettrait de connaitre la vérité sur la mort de l'enfant.

Pour déverrouiller les deux iPhone, la police de Rio de Janeiro a utilisé l'outil baptisé "Cellebrite Premium", après plusieurs minutes d'attente, la sécurité a été forcée et les policiers ont pu accéder aux contenus sans le consentement des deux suspects.

Sans surprise, des messages échangés sur l'application WhatsApp ont permis de prouver que le beau-père avait battu jusqu'à la mort l'enfant de 4 ans. Si la mère n'était pas présente pendant les faits, elle a quand même couvert son compagnon pendant plusieurs semaines, elle n'a rien dit à la police, alors qu'elle avait pleinement connaissance de l'horreur qui avait eu lieu à son domicile.

Nous avons trouvé sur le téléphone portable de la mère des empreintes de conversation qui sont des preuves extrêmement pertinentes, puisqu'elles datent de la journée du 12 février. Et ce qui a retenu notre attention, c'est que c'est une conversation entre la mère et la nounou qui a révélé une routine de violence subie par Henry. La nounou rapporte qu'Henry lui a dit que son beau-père l'a attrapé par le bras, l'a fait trébucher et lui a donné des coups de pied. Il était tout à fait clair qu'il y avait une blessure à cet endroit. La nounou elle-même dit qu'Henry boitait.

Si la mère et le beau-père possédaient un iPhone 12 ou 11, cela n'aurait pas fonctionné. Officiellement, Cellebrite peut hacker de l'iPhone 4S à l'iPhone XS, ainsi que les iPad et iPod Touch d'iOS 5 à iOS 12 !

Obtenir un outil comme Cellebrite Premium est assez coûteux, l'entreprise vend l'appareil 16 000 dollars, mais uniquement aux organismes gouvernementaux et aux chercheurs en sécurité. Une condition qui permet que l'appareil n'arrive pas entre de mauvaise mains !



Source