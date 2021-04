iPhone 13 Pro : une meilleure autonomie malgré l'écran LPTO 120 Hz

Les deux modèles "Pro" de la prochaine gamme iPhone 13 seront équipés d'un écran LTPO basse consommation, permettant d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Voici une nouvelle confirmation venue de DigiTimes qui ajoute quelques détails intéressants.

Une bonne nouvelle pour les clients Apple

Selon le rapport d'aujourd'hui, les fournisseurs Samsung et LG Display sont en train de convertir une partie de leur capacité de production pour produire des panneaux LTPO OLED pour le prochain iPhone 13 Pro d'Apple. La conversion complète de la production des écrans LTPS en LTPO sera probablement terminée au premier semestre 2021.



Mais à la fin de ce processus de transition, la capacité de production sera plus faible qu'auparavant en raison d'étapes supplémentaires dans le processus de développement.

Samsung Display et LG Display, qui proposent dejà des écrans LTPS OLED pour les iPhones, procèdent à la conversion de capacité en LTPO sur leurs lignes OLED 6G dédiées à Apple, la conversion étant susceptible d'être achevée au premier semestre 2021, ont déclaré les sources, ajoutant cette capacité de production diminuera en raison de l'étape d'oxyde ajouté lorsque le LTPS sera converti en LTPO.

Aux côtés des écrans Samsung et LG, Apple cherche à ajouter le fabricant d'écrans chinois BOE à sa liste de fournisseurs d'écrans LTPO pour l'iPhone 13, bien qu'il ait échoué à plusieurs reprises aux tests de contrôle qualité. BOE serait en train de tester des panneaux à faible consommation dans une nouvelle section «dédiée à Apple» dans l'une de ses usines en Chine. BOE a obtenu le feu vert d'Apple pour fournir des panneaux OLED en décembre 2020.



L'année dernière, on s'attendait à ce qu'Apple adopte les écrans LTPO dans ses iPhones 12 Pro, proposant ainsi le taux de rafraîchissement "ProMotion" de l'iPad Pro, soit 120 Hz. Malgré une avalanche de rapports, l'analyste spécialisé Ross Young avait prédit avec précision en juillet de l'année dernière qu'il ne ferait pas ses débuts dans la gamme iPhone 12, mais plutôt sur les iPhones 2021.

Quid de l'autonomie de l'iPhone 13 Pro ?

Si l'an dernier, Apple avait abandonné l'idée du 120 Hz, c'était en grande partie à cause de la consommation énergétique nécessaire. Un écran LPTO sur les iPhone 12 Pro aurait dégradé l'autonomie. Mais cette année, DigiTimes rapporte que les modèles d'iPhone 13 Pro présenteront une consommation d'énergie réduite de 15 à 20%, même avec les nouveaux écrans. On imagine qu'Apple a largement amélioré sa puce A15 qui alimentera les nouveaux téléphones, et que ses fournisseurs ont également travaillé sur les composants les plus gourmands, l'écran en tête.



Apple avait lancé la technologie ProMotion avec son iPad Pro 2018, puis l'avait étendu à l'Apple Watch 5. Rappelons que le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience plus fluide lors de la navigation et surtout des jeux. Et la firme pousse de plus en plus son service Apple Arcade.



Désormais, reste à attendre la présentation officielle des iPhone 13 afin de savoir si Apple en profitera pour proposer une fonctionnalité always-on qui permettrait d'avoir des informations affichées en permanence sur le smartphone.