Lancement d'Apple Music TV au Canada et au Royaume-Uni

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



On connait tous Apple Music pour ses nombreuses playlists régulièrement actualisées, pour ses classements par genre et par pays ainsi que pour les nombreux clips en Full HD. Cependant, Apple Music ce n'est pas qu'un simple service de streaming, c'est aussi la diffusion d'une chaîne musicale 24h/24 et 7j/7 directement depuis l'application. Baptisé Apple Music TV, cette nouveauté n'est disponible qu'aux États-Unis, mais commence à se déployer au niveau mondial.

Publicité

Apple Music TV débarque dans 2 nouveaux pays

Apple Music TV a été lancé pour la première fois en octobre 2020, la chaîne de télévision d'Apple propose des clips musicaux en boucle toute la journée, mais aussi des émissions et interviews d'artistes que vous retrouvez sur Apple Music.

Si cette nouveauté est peu populaire en Europe, c'est qu'Apple avait fait le choix d'une diffusion exclusivement aux États-Unis, une décision volontaire de l'entreprise qui a probablement voulu commencer cette nouvelle expérience de façon progressive.

Maintenant qu'Apple constate qu'Apple Music TV fonctionne bien et que la chaine a facilement trouvé son public en quelques mois d'existence, la firme semble plus ouverte à un lancement à l'international.

Pour cette deuxième phase de disponibilité, c'est le Canada et le Royaume-Uni qui participent à ce nouveau lancement.

Pour les premiers jours de diffusion, Apple a mis en avant plusieurs artistes britanniques comme Stormzy, Ed Sheeran, Little Mix ou encore Dua Lipa.

Apple Music TV est disponible sur l'application iOS, iPadOS, macOS et tvOS !

En ce qui concerne le lancement en France, ce n'est pas encore prévu.



Source