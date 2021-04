Plusieurs photos de bureau de macOS X Leopard (2007) ont été prises par Steve Jobs

Entre Steve Jobs et les dirigeants de Google la relation était bonne, jusqu'à que la firme de Mountain View dévoile au monde entier, Android. Jason Shellen est un ancien salarié...

Comme toutes les entreprises, Apple fait appel à des professionnels pour les photos et vidéos que vous apercevez en fond d'écran sur les Mac, iPhone, iPad ou en écran de veille sur l'Apple TV. Dans un billet de blog , un ancien développeur affirme que 3 photographies mis en avant dans macOS X Leopard ont été prises par Steve Jobs qui possédait son propre appareil photo quand il se déplaçait. Les images sont : Grass Blades, Rock Garden et Golden Palace. Voici les photos prises par le co-fondateur d'Apple :

En plus d'avoir un esprit visionnaire, Steve Jobs avait un certain talent pour la photo. Un ancien développeur d'Apple qui travaillait sur macOS X Leopard a expliqué que le co-fondateur d'Apple a pris de lui même plusieurs photos qui ont après été mises à disposition en fond d'écran pour les utilisateurs de Mac ayant installé macOS X Leopard. Cette anecdote qui n'a jamais été révélée est tout de même surprenante !

