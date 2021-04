Il retrouve un iPhone 11 Pro Max fonctionnel après un an au fond du lac

Encore une histoire insolite. Un touriste a pu récupérer son iPhone 11 Pro Max après l'avoir fait tomber dans le lac Sun Moon de Taiwan un an auparavant.



Selon le Taiwan News, la pire sécheresse depuis plus de 50 ans a été une aubaine pour ce touriste chanceux qui a pu récupérer un iPhone entièrement fonctionnel.

Un iPhone 11 Pro Max fonctionne encore après avoir passé un an dans l'eau

Un touriste nommé Chen a écrit sur un groupe Facebook qu'il avait pu récupérer son iPhone 11 Pro Max après que la zone du lac dans laquelle il l'avait laissé tomber ait été asséchée.



Contrairement aux précédentes histoires du même genre, comme l'iPhone qui avait passé un mois dans un lac gelé, cette fois-ci l'iPhone était dans une pochette en plastique étanche. Et c'est en faisant du paddle sur le lac que le dénommé Chen l'a fait tomber. Le Taiwan News rapporte que lorsque le touriste a perdu le téléphone, un ami lui avait même prédit : "Rassure-toi, tu reverras ton iPhone dans un an."

Le 2 avril, Chen est retourné au Lac Sun Moon pour rechercher son téléphone. Les habitants lui ont dit que l'endroit où son téléphone avait été retrouvé n'avait pas vu l'eau se retirer complètement depuis 50 à 60 ans.

Après avoir ramené le téléphone à la maison, Chen l'a retiré de la pochette et a trouvé un iPhone entièrement intact. Après une bonne recharge, tout fonctionnait bien.

© Taiwan News

Je peux seulement dire que l'étui étanche du téléphone est vraiment génial ! Il n'y a pas d'eau dedans. Je suis tellement heureux d'avoir récupéré mon téléphone après l'avoir perdu pendant si longtemps.

L'iPhone 11 Pro Max d'Apple est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, il devrait donc tenir environ 30 minutes jusqu'à deux mètres sous l'eau. Dans ce cas, la pochette plastique étanche a permis à l'iPhone de rester protégé pendant plus d'un an dans le lac. Encore une belle publicité pour Apple...