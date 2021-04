Dragonicle : le studio X-LEGEND sort son nouveau MMORPG

Guillaume Gabriel

L'App Store commence à recenser de nombreux MMORPG, et on comprend pourquoi, quand on sait que nos petits appareils sont de plus en plus performants et peuvent se connecter de n'importe où, n'importe quand. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir de plus en plus de studios tentaient leur chance à leur tour.



Cette fois, c'est au tour de X-LEGEND de s'essayer dans le domaine, suite à leurs succès rencontrés avec Aura Kingdom et Aura Kingdom 2. Leur nouvelle création se nomme Dragonicle (v1.3, 1,3 Go, iOS 8.0) et emmène le joueur dans une aventure haute en couleur, remplie de monstres. Voici le trailer :

Dragonicle vous emmène dans un voyage épique

Commencez le voyage épique au pays d'Asran. Suivez les conseils du Tome of Knowledge pour voyager très loin en collectant des fragments éparpillés à travers le royaume, apprivoisez les âmes rebelles du dragon et écrivez une épopée héroïque éternelle!



Découvrez des races rares et attrapez tous les animaux de compagnie pour devenir le maître des monstres!

Vous l'aurez compris, Dragonicle ne révolutionne pas le genre et propose de partir à l'aventure pour collecter des fragments. Pour ce faire, vous pourrez vous épauler d'animaux, ou de monstres, qui vous aideront dans votre tâche.



Dragonicle est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

