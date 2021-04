Les nouvelles couleurs de coques Magsafe pour iPhone 12 sont en fuite

Dans 2 jours, les iPhone 12 et 12 Pro feront leur entrée en piste. Pour les accompagner, le nouveau chargeur MagSafe sera lui aussi en vente. Voyons un peu quels sont les premiers retours sur ce...

Quand on paye sa coque 50€, on s'attend à ce qu'elle soit parfaite, surtout chez Apple. Mais certains clients ayant reçu leur protection ont eu la désagréable surprise de voir qu'elle...

Il y a des promotions en ce moment chez le groupe Fnac-Darty en ce qui concerne les coques qui vont accompagner les tout nouveaux iPhone 12 mini et 12 Pro Max. Les deux smartphones viennent...

Les noms des nouvelles couleurs sont encore inconnus, mais ils ressemblent à de la pêche, du vert menthe, une nouvelle nuance de bleu et un violet foncé. Un rapport précédent mentionnait qu'une cinquième nouvelle couleur devrait être introduite avec le rafraîchissement, mais elle end figure pas dans cette fuite. Jon Prosser a retweeté l'image sur son Twitter en affirmant que ces cas semblent être des répliques identiques des protections à venir d'Apple. Apple présente généralement de nouvelles couleurs pour ses étuis iPhone et iPad ainsi que pour les bracelets Apple Watch en mars pour correspondre au début du printemps. Cependant, malgré les rumeurs, les nouveaux accessoires n’ont pas encore été lancés, de même pour les nouveaux modèles d'iPad Pro par exemple que l’on attend toujours.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l’intention d’Apple de rafraîchir sa gamme d'accessoires pour le printemps. Plus précisément, les coques MagSafe de l'iPhone 12 devraient recevoir de nouvelles couleurs, chose que l’on découvre avec une photo publiée sur le réseau social de l’oiseau bleu.

