Spring Loaded : Apple officialise le keynote du 20 avril 2021 !

Suite à une fuite inopinée de Siri, Apple a officiellement annoncé aujourd'hui qu'elle organiserait un événement spécial "Spring Loaded" le mardi 20 avril à 10h00, heure du Pacifique, au Steve Jobs Theatre sur le campus Apple Park de Cupertino, en Californie.

Premier keynote de 2021 !

Comme pour tous les événements d'Apple en 2020, le keynote d'avril 2021 sera un rassemblement exclusivement numérique sans aucun média invité à y assister en personne en raison de la crise de sanitaire en cours.



L'événement devrait permettre à Apple de présenter les premières nouveautés de 2021, et il y a beaucoup de choses à l'horizon. De nouveaux iPad Pro 2021, un nouvel iPad 9, un nouvel iPad mini 6, des iMac Apple Silicon, des AirPods 3 et les AirTags tant attendus sont tous des produits qu'Apple pourrait potentiellement introduire. Et pourquoi pas enfin une Apple TV 4K améliorée.



Vu le nom, Spring Loaded, qui signifie "Printemps Chargé", on peut s'attendre à plusieurs annonces !



PS : comme à chaque fois désormais, Apple a caché un petit easter egg sur sa page évènement que l'on peut voir avec un iPhone ou un iPad en AR.





So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 — Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

iPad

L'iPad devrait donc être le coeur du keynote, avec notamment un changement majeur sur l'iPad Pro qui accueillera la 5G, une puce A14X et surtout un écran mini-LED. Sans oublier une prise Thunderbolt.

AirPods 3

En ce qui concerne les AirPods 3, Apple travaille sur une nouvelle version qui ressemble aux AirPods Pro avec des embouts en silicone et des tiges plus courtes, mais sans la fonctionnalité de réduction active du bruit.

iMac M1

Apple est en train de concevoir un iMac entièrement revu avec un nouveau design qui présente des bords plus minces similaires à ceux de l'écran Pro Display XDR, ainsi qu'une puce Apple Silicon et un GPU conçu par Apple, ce qui en fait une machine très attendue.

AirTags

Il y a également les ‌AirTags‌, qui sont des balises de suivi Bluetooth d'Apple qui pourront être attachées à n'importe quel élément. La semaine dernière, Apple a élargi son réseau Localiser pour inclure des appareils tiers.

Apple TV 6

Il y a aussi une Apple TV de sixième génération en préparation avec un processeur mis à niveau et une nouvelle télécommande ‌Apple TV‌, sans oublier une compatibilité avec la norme HDMI 2.1 pour le 120 Hz.

Comment suivre le keynote d'avril 2021 ?

Apple prévoit de diffuser l'événement en direct sur son site Web et dans l'application «Apple TV» lors de son lancement à 19h00, heure de Paris, le 20 avril. iPhoneSoft retransmettra l'évènement en français et en direct, comme d'habitude depuis 2008 !



Rendez-vous sur notre page keynote la semaine prochaine !