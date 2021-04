Uber veut se lancer dans la livraison de cannabis

Il y a 48 min (Màj il y a 45 min)

Alban Martin

Après les taxis et les repas, Uber pourrait bientôt passer à la livraison de cannabis. Interrogé par CNBC sur le rachat de Drizly, un service qui vous livre de l'alcool à domicile, le patron d'Uber a expliqué qu'il était très attentif à la légalisation du cannabis aux États-Unis. Autorisée dans une quinzaine d'États américains, le cannabis pourrait bientôt être une catégorie dans UberEATS.



Uber veut vous aider à trouver du cannabis

Uber pourrait commencer à livrer du cannabis une fois que la réglementation fédérale sera effective d'après Dara Khosrowshahi.

Lorsque la route sera libre pour le cannabis, lorsque les lois fédérales entreront en jeu, nous allons absolument y jeter un coup d'œil.

La marijuana reste illégale en vertu de la loi fédérale, mais certains législateurs ont exprimé leur volonté de changer de politique. Le gouvernement fédéral a permis aux États de légaliser la drogue avec peu d'interférence au cours des dernières années. Et jusqu'à présent, 16 États, ainsi que le district de Columbia, ont légalisé le cannabis à des fins récréatives.

New York a été le dernier État à légaliser la marijuana, le gouverneur Andrew Cuomo ayant signé la loi le 31 mars. La loi autorise également la livraison de produits à base de marijuana. Actuellement, les services de livraison de cannabis sont disponibles sans restrictions en Californie, au Nevada et en Oregon pour les personnes âgées de 21 ans ou plus. En France, le cannabis thérapeutique a été autorisé il y a tout juste quelques jours.



Pour l'instant, la société a déclaré qu'elle allait concentrer ses efforts sur ses options de livraison actuelles dans ses catégories clés telles que la nourriture et l'alcool. Le patron d'Uber a conclu au micro de CNBC :

Nous voyons tellement d'opportunités là-bas, et nous allons nous concentrer sur l'opportunité à portée de main.

En réponse à cette interview, l'action Uber a bondi de plus de 2% lundi, après que la société ait enregistré des réservations record pour le mois de mars, indiquant une reprise de la demande pour son activité de covoiturage.

