Bon plan Fnac : les iPhone 12 et 12 mini en promotion

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



La Fnac propose en ce moment une réduction sur certaines configurations de l'iPhone 12 et une promotion sur l'iPhone 12 mini. La particularité du bon plan, c'est qu'ils sont tous proposés en stockage 128 Go en blanc, vert ou noir ! Profitez-en vite, la promotion n'est pas énorme, mais c'est toujours plus avantageux que de passer commande directement sur l'Apple Store en ligne.

Publicité

Réduction en cours sur l'iPhone 12 et 12 mini

La Fnac propose en ce moment 3 ventes flash sur les iPhone 12 et 12 mini, d'un côté nous avons un smartphone qui rencontre beaucoup de succès auprès des clients qui apprécient les écrans de petite taille (5,4 pouces) et de l'autre nous avons un modèle de 6,1 pouces qui propose des caractéristiques très convaincantes pour ceux qui ne sont pas intéressés par les modèles Pro.

Les iPhone possèdent la puce A14 Bionic (la plus rapide des puces sur le marché des smartphones), le Face ID, l'écran avec le verre Ceramic Shield ou encore la compatibilité avec les accessoires et chargeurs sans fil MagSafe !



La Fnac a choisi de brader le prix du stockage 128 Go, probablement parce que c'est la version 64 Go (moins cher) qui est la plus sollicitée lors des commandes. Le revendeur vous propose plusieurs tarifs avec à chaque fois 60€ de réduction par rapport au prix officiel.

Expédié par la Fnac et disponible au retrait dans les Fnac partout en France, voici ce que le revendeur propose dans ses ventes flash :

La Fnac n'indique pas combien de temps vont durer ces promotions, mais si vous êtes intéressé, passez commande dès maintenant !

Il ne s'agit pas de la promotion de l'année, mais plutôt d'une belle ristourne seulement six mois après le lancement.