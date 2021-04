Plex lève 50 millions de dollars et compte devenir le numéro un

Plex vient d'acquérir la jolie somme de 50 millions de dollars et souhaite donc se renforcer dans son secteur pour devenir le numéro un incontestable.

Le service Plex existe depuis fort longtemps car sa première version date de septembre 2008 soit il y a plus de douze ans. Au cas où vous ne seriez pas au courant, sachez que Plex est une sorte de plateforme multimédia disponible sur iOS, MacOS, Windows... sur laquelle on peut retrouver des films, séries, podcasts, musiques, photos partout dans le monde. Il est également possible de créer son propre "serveur multimédia" pour stocker son contenu personnel.



Mais malgré ses centaines de contenus proposés, il faut avouer que ce n'est pas le service dont on entend le plus parler au quotidien. C'est pour cela que les dirigeants viennent d'annoncer pas plus tard qu'aujourd'hui que la société a procédé à une levée de fonds de 50 millions de dollars de financement.

L'objectif principal derrière cette opération est assez clair, devenir dans les années à venir la première plateforme de contenu sur le marché. Nous avons même eu le droit au plan de répartition de cette somme dont 35 millions serviront à acheter des actions & options aux actionnaires et employés pour renforcer la valeur de l'entreprise tandis que les 15 derniers millions accompagneront les services qui développent le site...

Salut. Des nouvelles assez importantes aujourd'hui, nous allons donc y arriver. Nous venons de clôturer une importante ronde de financement. Mêmes investisseurs qu'avant, mais un engagement bien plus important. Un engagement envers Plex, un engagement envers notre vision audacieuse et un engagement envers notre communauté.



Fondamentalement, l'infusion de capital signifie que nous serons en mesure de pousser plus loin notre mission de devenir la meilleure plate-forme de divertissement de contenu au monde, point final. Nous serons en mesure d'investir davantage dans nos équipes d'ingénierie, de produits et de contenu pour nous assurer que nous avons les meilleures personnes pour résoudre les problèmes difficiles auxquels nous nous attaquons.

Pour rappel, le groupe a lancé son service de jeu nommé Plex Arcade pas plus tard que début 2021 et en a profité pour proposer son contenu streaming gratuit sur les Apple TV.

