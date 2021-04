BeoSound Emerge : une enceinte de bibliothèque à 599€ avec AirPlay

Alban Martin

Bang & Olufsen dévoile une nouvelle enceinte originale dans sa gamme BeoSound. Après la barre de son murale, le constructeur premium danois nous propose une version "étagère" pour ceux qui ne veulent pas faire de concession sur l'esthétique. En effet, la Emerge se confond parfaitement sur une étagère pleine de livres, une idée d'abord vu chez Ikea en partenariat avec Sonos.

Bang & Olufsen : l'enceinte sur étagère à 599€

La Beosound Emerge de Bang & Olufsen va évidemment plus loin que le concept d'Ikea avec une enceinte verticale du plus bel effet. En deux finitions, à 599€ ou à 749€ selon les matériaux, la Emerge ne prend quasiment aucune place (dimensions de 25,5 cm x 16,5 cm x 6,7 cm) mais permet de sonoriser une pièce de 30m2 avec 1 woofer de 4 pouces (60 W), 1 haut-parleur de 1,45 pouces et 1 tweeter de 0,6 pouces qui font tous les deux 30 W. Les basses peuvent atteindre 72 dB SPL et le volume maximum à 1 mètre est de 92 dB SPL.

L’enceinte Beosound Emerge mène votre musique vers des sommets dont vous n’aviez jamais rêvé auparavant. Élégante et ultramince, elle trouve partout sa place, sur une étagère dans la chambre à coucher ou dans un recoin exigu de la cuisine. De plus, malgré sa taille, elle vous permet de profiter d’un son ample sur l’ensemble du spectre, dans toute la pièce.



La conception de la Emege permet au son de s'échapper en façade, sauf les basses qui se faufilent à l'arrière. Au-dessus, on trouve des contrôles tactiles pour la lecture, et la connectique est cachée derrière avec un port USB-C, un Ethernet et une prise jack. Bien évidemment, l'enceinte est compatible Bluetooth et Wi-Fi et peut s'appairer à une source AirPlay 2, à Spotify Connect ou au Chromecast pour diffuser. Mieux, on peut l'associer à d'autres produits de la marque pour un home cinema parfait.



Pour vous offrir la BeoSound Emerge, il faudra mettre le prix sachant qu'un livre coûte ici 599€, voire 749€ pour la finition en bois.