TSMC assure que la pénurie de composants continuera en 2022

Il y a 1 heure

Alban Martin

TSMC est le fondeur taïwanais le plus influent du moment, notamment parce qu'il est le fournisseur exclusif de processeurs Apple des puces AX et MX. La société a annoncé aujourd'hui de solides résultats pour le premier trimestre 2021, les partenaires en aval tels que les fabricants de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs portables constatant une forte demande alors que les gens continuent de travailler à domicile.

De bons résultats sur le premier trimestre 2021

Cependant, TSMC a profité de son communiqué relayé par Reuters pour avertir que la pénurie mondiale de puces se poursuivraient dans un avenir prévisible et ce, au cours de l'année prochaine. Naturellement, cela a des implications préoccupantes pour les déploiements de produits Apple.

Étant donné qu'Apple est le plus grand client de TSMC, il peut généralement s'assurer d'un approvisionnement avant tout le monde car il surpasse les autres clients du constructeur en termes de quantité et de pouvoir d'achat. Cependant, il semble que les pénuries de puces soient si graves qu'Apple n'y échappera pas.



Il a déjà été rapporté que les pénuries de puces ont affecté les calendriers de production d'Apple pour certains modèles d'iPad et de MacBook. Bloomberg a déclaré que le nouvel écran mini-LED pour le prochain iPad Pro 2021 - qui devrait être dévoilé lors de l'événement de la semaine prochaine - sera également limité en termes de stock. La disponibilité des puces iPhone restant «serrée».



TSMC a annoncé une hausse de 19,4% de son bénéfice au premier trimestre, passant à 4,93 milliards de dollars provenant de 12,92 milliards de dollars de revenus. En supposant qu'il puisse continuer à produire des puces, les solides performances de la série iPhone 12 d'Apple devraient le propulser tout au long de 2021.



La fonderie a augmenté ses prévisions de revenus pour toute l'année d'environ 20%. Elle investit également dans des procédés de fabrication de 3 nanomètres de nouvelle génération. On s'attend à ce qu'Apple domine la ligne d'approvisionnement de 4 nanomètres de TSMC au début de 2022 pour la puce A16.