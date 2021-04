Une nouvelle mise à jour de WhatsApp améliore les aperçus multimédias

Guillaume Gabriel

Lorsque l'on parle d'outil de messagerie, on ne peut pas passer à côté d'une certaine application qui se nomme WhatsApp Messenger (v2.21.71, 156 Mo, iOS 10.0), l'une des plus utilisées dans le monde. La plateforme, rachetée par Facebook en février 2014, continue de grandir que ce soit sur le web, sur l'App Store ou le Play Store.



Le service de messagerie continue d'améliorer son application iOS avec la présence d'une nouvelle mise à jour, estampillée 2.21.71, qui ajoute des changements dans les messages éphémères ainsi que des améliorations de la visualisation des médias.

WhatsApp continue d'améliorer son application iOS

Il faut bien avouer que ces derniers temps, les créateurs de l'application étaient sous le feu de la rampe, et pas que pour de bonnes raisons. La faute à une certaine mise à jour de la politique de confidentialité très brouillonne, qui a semé un vent de panique parmi les utilisateurs à cause d'un manque de transparence de la part de Facebook.



Néanmoins, les développeurs continuent d'améliorer l'expérience sur iOS : la nouvelle version de WhatsApp permet aux utilisateurs de voir une image ou un aperçu vidéo plus grands dans les échanges avec des amis ou dans des groupes. Autre nouveauté du côté des messages éphémères, puisque tous les membres d'un groupe pourront désormais modifier le paramètre par défaut et donc offrir la possibilité de voir les messages disparaitre au bout de sept jours sans que les médias partagés ne soient concernés.

