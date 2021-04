Le Transport Express avec Apple Pay désormais compatible dans la baie de San Francisco

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch qui habitent ou travaillent dans la région de la baie de San Francisco peuvent désormais utiliser la puce NFC de leur iPhone pour passer les portiques des transports en commun. La Clipper Card est désormais compatible avec le mode Transport Express proposé via Apple Pay. Il est nécessaire d'ajouter sa carte de transport dans Wallet pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité !

Prendre les transports en commun va devenir plus agréable

C'est l'une des fonctionnalités qu'on rêve d'avoir avec son Navigo quand on prend les transports sur le réseau RATP en Île-de-France !

Les usagers de San Francisco qui détiennent la Clipper Card vont pouvoir l'enregistrer dans l'application Wallet sur iOS et watchOS afin de l'utiliser via Transport Express avec Apple Pay. Le résultat final est de pouvoir passer les portiques et autres systèmes lorsque l'on souhaite accéder aux transports en commun, un procédé qui permet d'éviter de chercher sa carte dans sa poche ou son sac !



L'autre atout sympathique négocié par Apple, c'est la possibilité de recharger sa carte via Apple Pay directement depuis son iPhone sans avoir besoin de télécharger une application !

Les retours sur l'utilisation de Transport Express via Apple Pay, sont excellents. La majorité des utilisateurs réguliers expriment une facilité et un côté pratique de passer les portiques avec leur iPhone ou en penchant tout simplement le poignet vers le lecteur sans contact.

Sur son site internet, Apple mentionne plusieurs pays où le mode Transport Express est déjà disponible. C'est le cas en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon, au Royaume-Uni ou encore dans plusieurs grandes villes aux États-Unis !



Pour utiliser Transport Express, il suffit d'avoir un iPhone ou une Apple Watch compatibles, d'avoir la dernière version de watchOS ou d'iOS, de posséder un Apple ID connecté à iCloud, d'enregistrer une carte de transport éligible dans Wallet et de se trouver sur un réseau de transport qui a signé un accord avec Apple.

Découvrez ci-dessous deux vidéos explicatives sur le fonctionnement et l'activation du service.