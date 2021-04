Bons plans iOS : Oceanhorn, Match Attack!, Snap Markup

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Oceanhorn, Match Attack!, Snap Markup. L'occasion d'économiser 32,1€ !



Applications gratuites iOS :

Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.3, 8 Mo, iOS 11.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,29 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro





InfoGraphic (App, iPhone / iPad, v1.14, 296 Mo, iOS 8.0, Tech Box d.o.o.) passe de 3,49 € à gratuit. Créez de superbes graphismes, flyers, logos, infographies en seulement 10 minutes, sans avoir besoin de connaissances en graphisme. En effet, l'application InfoGraphic donne accès à plus de 400 modèles, icônes et graphiques pour pouvoir donner vie à vos idées.



Les + : Une vaste bibliothèque d'images ou téléchargez la vôtre

Créer des infographies professionnelles, des rapports, du matériel de marketing Télécharger l'app gratuite InfoGraphic





Asketch (App, iPhone / iPad, v3.1.5, 10 Mo, iOS 12.1, Andrew Kern) passe de 4,49 € à gratuit.

Un outil simplissime pour les dessinateurs en herbe qui cherche une feuille blanche virtuelle avec des outils puissants comme la personnalisation des pinceaux qui peuvent être calibrés comme vous le voulez (graisse, largeur, etc).



Evidemment, les dessins sont en vectoriels et ne souffrent d'aucune pixelisation quand on zoom...



Les + : Simple à prendre en main

Puissant

20 niveaux d'historique pour revenir en arrière Télécharger l'app gratuite Asketch





Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.18, 468 Mo, iOS 8.0, NINETAIL Co., Ltd) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.20, 383 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Match Attack! (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.7, 26 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,29 € à gratuit. Faites des matchs rapidement au fur et à mesure que le tableau se remplit et monte vers le haut.

Le jeu commence lentement mais s'accélère rapidement à mesure que des bombes, des ancres et des verrous sont jetés dans le mélange!



Plusieurs modes de jeu pour un plaisir sans fin :

● Mode normal pour les débutants

● Mode hardcore pour les experts



Les + : Un match-3 simple, mais prenant

4 modes de jeu

4 modes de jeu Télécharger le jeu gratuit Match Attack!





Promotions iOS :

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.42, 604 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 4,49 € à 2,29 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept





911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 2,29 €





Oceanhorn (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.4, 381 Mo, iOS 9.0, FDG Mobile Games GbR) passe de 8,99 € à 4,49 €.

Vous vous réveillez un matin et découvrez que votre père a disparu… Vos seuls indices sont une lettre qu'il a écrite, son vieux carnet et un mystérieux pendentif. Voilà Oceanhorn, un Zelda-like qui est à la fois envoûtant, beau et intéressant. Peu de jeux peuvent se targuer d'être aussi bons sur App Store, nous l'avions remarqué lors de notre test.



Les décors sont détaillés et variés, les animations réussies et les effets lumineux saisissants.



De plus, Oceanhorn ne se contente pas d'imiter, il revisite, innove et rend hommage à cette légende du jeu vidéo.



Oceanhorn tourne en 60 FPS sur les appareils 64-bits et propose une aventure digne des jeux consoles.



Les + : Un magnifique jeu

Une progression intéressante

Pas répétitif Télécharger Oceanhorn à 4,49 €