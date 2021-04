Facebook dévoile son plan de route pour concurrencer Clubhouse

Corentin Ruffin

Ce n'est plus une surprise pour personne, Facebook souhaite copier concurrencer Clubhouse suite à ses excellents résultats. Pour ce faire, le réseau social développe actuellement une suite audio qui comprendra plusieurs produits pour les utilisateurs.



Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a évoqué son plan de route des prochains mois tout en donnant de nouveaux détails sur ce à quoi s'attendre. Outre des salles virtuelles pour discuter entre membres, on retrouvera également des podcasts et des extraits sonores.

Mark Zuckerberg donne de nouvelles informations autour de sa suite audio

Zuckerberg a déclaré que Facebook lançait une "suite de nouveaux outils et fonctionnalités conçus pour aider les utilisateurs à mieux se connecter entre eux et avec leurs créateurs préférés". Il parle bel et bien des différents espaces audio qui viendront concurrencer Clubhouse, mais également d'autres petites nouveautés qui débarreront.

S'adressant à une communauté sur l'application de chat Discord Monday hébergée par le journaliste indépendant Casey Newton, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fourni une feuille de route produite sur la manière dont il prévoit de développer sa suite audio dans les 3-6 prochains mois.

Extraits sonores: il s'agit du nouveau produit audio au format abrégé de Facebook qui servira aux utilisateurs un flux de brefs extraits. Ce sera «une version audio» d'Instagram Reels, selon Zuckerberg;

Podcasts: Facebook développe également un outil de découverte de podcasts permettant aux créateurs de partager leurs podcasts avec les utilisateurs de la plateforme. Mark Zuckerberg dit que la société pourrait potentiellement s'associer à une application de podcast externe afin que les utilisateurs puissent écouter des podcasts en arrière-plan de leur expérience Facebook;

Audio en direct: le PDG de Facebook a suggéré qu'il y aurait des façons dont l'audio en direct pourrait aider l'entreprise à stimuler l'économie des créateurs. «De temps en temps, un nouveau média arrive qui peut être adopté dans de nombreux domaines différents.»

