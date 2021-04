iPhone 13 : plus de pays vont avoir la compatibilité 5G mmWave

Ce n'est pas parce qu'un iPhone est compatible 5G que vous allez profiter de toutes les joies de la 5G, en plus du support du standard mobile vous avez quelques technologies qui permettent de "booster" les performances de la 5G. Aux États-Unis, Apple a intégré les ondes millimétriques (aussi appelé mmWave), ce supplément dans le modem 5G permet d'obtenir de meilleurs débits en émission et réception quand on est à l'intérieur d'un bâtiment.

Plus de pays vont accueillir la 5G mmWave avec les iPhone 13

De nouveaux iPhone vont être commercialisé lors du dernier trimestre de 2021, nous allons retrouver plusieurs modèles qui seront tous compatibles 5G. Selon les propos de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple va ajouter de nouveaux pays à la liste des "compatibles 5G mmWave". Le géant californien souhaite que vous profitiez au maximum du nouveau réseau de votre opérateur, pour cela la prise en charge du mmWave est inévitable !

Kuo affirme que la 5G aux ondes millimétriques ne va plus se contenter d'être qu'aux États-Unis, on retrouvera de nouveaux pays comme le Canada, l'Australie, le Japon ainsi que de nombreux pays européens. Bien évidemment, pour profiter d'une meilleure 5G quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, un simple modem 5G mmWave dans l'iPhone 13 ne suffira pas, il faudra aussi que votre opérateur inclue cette technologie dans ses infrastructures 5G.

Alors que les expéditions de smartphones 5G ont considérablement augmenté en 2020, la plupart d'entre eux ne supportaient que le sous-6 GHz. Nous pensons que mmWave créera des applications plus diversifiées que les sous--6 GHz en raison des avantages d'une vitesse plus rapide et d'une latence plus faible. Le modèle mmWave de l'iPhone 12 ne prend en charge que le marché américain, et l'allocation d'expédition du total de l'iPhone 12 est d'environ 30 à 35 %. Nous prévoyons que les modèles iPhone 13 mmWave seront disponibles dans plus de pays (par exemple, le Canada, le Japon, l'Australie et les principaux opérateurs mobiles européens).

À l'heure actuelle, le mmWave est plus présent dans les villes que dans les zones rurales, si cette technologie offre des débits ultra rapide à travers les murs, elle a aussi un point faible : celui d'avoir une portée très courte.

Quoi qu'il en soit, quand le mmWave est combiné à d'autres technologies, cela ne peut qu'améliorer la réception et l'émission de la 5G avec un smartphone. Ming-Cho Kuo explique dans son rapport que les modèles d'iPhone 13 compatibles mmWave vont augmenter de 55 à 60% dans les expéditions partout dans le monde.



