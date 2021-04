Release Candidate : iOS 14.5, macOS 11.3, tvOS 14.5 et watchOS 7.4

Hier à 20:39 (Màj hier à 21:14)

Julien Russo

8



Sans grande surprise, Apple sort ce soir les dernières bêta de ses futures versions logicielles pour l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV et l'Apple Watch. Appelée "Release Candidate", il s'agit de la version bêta ultime avant la sortie officielle à tous les utilisateurs. Comme à son habitude, Apple propose un déploiement en priorité pour les développeurs, puis dans les heures qui suivent aux utilisateurs bêta testeurs.

Les RC sont disponibles

Ce n'est pas une, mais 4 Release Candidate qui sont publiées ce soir.

Apple finalise les dernières vérifications pour éliminer les bugs et les instabilités avant la sortie officielle d'iOS 14.5, de watchOS 7.4, macOS 11.3 et tvOS 14.5 dès la semaine prochaine.

Dans la version RC, on peut apercevoir toutes les fonctionnalités et autres améliorations qu'apporteront les futurs OS, il est maintenant impossible qu'Apple ajoute encore des nouveautés dans iOS 14.5 ou ses autres versions !



Pour rappel, iOS 14.5 apporte plusieurs changements comme la prise en charge du Face ID + de l'Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone, une proposition de bloquer le suivi publicitaire des applications iOS et iPadOS (pour le respect de votre vie privée) ou encore l'ajout de plus de 200 nouveaux emojis.

Si vous êtes développeurs, vous pouvez dès maintenant télécharger les Release Candidate sur vos appareils.

Pour les testeurs publics, il va falloir s'armer de patience, si aucun bug grave n'est détecté dans la soirée, il y a de fortes chances qu'Apple vous propose les dernières bêtas avant 00h ou dans la journée de demain !

Pour télécharger les Release Candidate, c'est toujours le même principe : direction les réglages de vos appareils puis "Général" et "Mise à jour logicielle".