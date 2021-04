Logitech annonce son Combo Touch pour iPad Pro 2021

Il y a 10 heures (Màj il y a 9 heures)

Medhi Naitmazi

3



Hier, Apple a mis à jour sa gamme iPad Pro 2021 avec de nombreuses nouveautés comme la 5G, la puce M1 ou encore l’écran MiniLED. Mais ce n’est pas tout puisque la firme a également mis à la vente le nouveau Magic Keyboard.



Un bien bel accessoire mais qui coûte entre 339€ et 399€. Heureusement, Logitech propose déjà son Combo Touch a pratiquement moitié prix.

Le Logitech Combo Touch pour iPad Pro 2021 est en vente

Suite à l'introduction des nouveaux iPad Pro 11 et 12,9 pouces, Logitech a annoncé le lancement du clavier tactile Combo pour les deux tablettes, offrant une alternative plus abordable au Magic Keyboard vendu par Apple.



Au prix de 199 € pour l'iPad Pro 11 pouces et 229 € pour l'iPad Pro 12,9 pouces, le clavier tactile Logitech Combo offre une protection complète avec clavier et pavé tactile qui peuvent être utilisés avec les nouveaux modèles d'iPad. C’est un peu plus cher que la version précédente qui était vendue 159€ pour l’iPad Pro 11 pouces.

Le clavier du nouveau modèle est détachable et un support intégré lui permet d'être utilisé dans divers modes de saisie, d'affichage, d'esquisse et de lecture. Il se connecte à un ‌iPad Pro‌ à l'aide du Smart Connector, il n'est donc pas nécessaire de le coupler ou de le charger.



Le Combo Touch est dimensionné pour s'adapter aux derniers iPad d'Apple, avec des options distinctes disponibles pour les tablettes plus anciennes. À 199 € ou 229 €, il est bien plus abordable que le Magic Keyboard d'Apple, bien qu'il y ait parfois de timides promotions sur le Magic Keyboard auprès de détaillants tiers.



Le Combo Touch de Logitech est uniquement disponible en gris. La version 11 pouces peut être achetée sur le site Web de Logitech, et probablement sur Amazon dans les prochains jours, et une version pour l'iPad Pro 12,9 pouces sera bientôt disponible.