Le nouveau clavier des iMac 2021 est compatible avec les Mac M1

Il y a 10 heures

Medhi Naitmazi

Parallèlement à l'iMac 2021, Apple a introduit un nouveau clavier Magic Keyboard avec Touch ID pour l'authentification par empreinte digitale, ce qui est utile pour se connecter rapidement à macOS, se connecter à un service en remplissant automatiquement ses informations ou confirmer un achat Apple Pay en ligne.

Le clavier avec Touch ID de l’iMac pourra fonctionner sur les autres Mac

Comme la fiche technique le montre, le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID est entièrement compatible avec tous les Mac M1, y compris le nouvel iMac, le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air et le Mac mini. S'il est utilisé avec des Mac Intel ou d'autres appareils Bluetooth, le Magic Keyboard fonctionnera toujours à l'exception de Touch ID.



Bien que le nouveau Magic Keyboard soit compatible avec tous les Mac M1, il ne sera vendu qu'avec le nouvel iMac, du moins dans un premier temps. Le nouvel iMac peut être configuré avec l'un des trois claviers Magic différents, dont une version standard avec Touch ID, une version standard sans Touch ID et une version étendue avec Touch ID et un pavé numérique.

Apple a déjà mis à disposition des accessoires précédemment exclusifs à l'iMac dans le passé. Lorsque l'iMac Pro a été lancé en décembre 2017, par exemple, les versions gris sidéral du Magic Keyboard, de la Magic Mouse et du Magic Trackpad n'étaient disponibles qu'avec l'iMac Pro, mais ils ont été commercialisés séparément en mars 2018.



Le nouvel iMac 2021 avec le nouveau Magic Keyboard peut être commandé à partir du 30 avril et sera disponible dans la seconde quinzaine de mai à partir de 1449€ avec un tout nouveau design et de nombreuses évolutions comme sa taille unique de 24 pouces.