Amazon One : payer avec sa main devient possible

Après les premiers tests autour de la livraison pour particulier par drone, voilà qu'Amazon étend son programme Amazon One. L'objectif est très simple, payer avec sa main. Non vous ne rêvez pas, ce système va voir le jour très prochainement aux États-Unis. Explications.

Amazon One - le paiement du futur

Dans le monde actuel, notre façon de payer a bien évolué. Si auparavant seuls le liquide, les chèques et la carte bleue étaient disponibles, ce n'est plus le cas aujourd’hui. Les chèques commencent d'ailleurs doucement à disparaître au profit du "paiement technologique".



Après le paiement sans contact avec notre CB est arrivé le paiement par smartphone ou par montre connectée. Une utilisation simple, rapide et efficace qui consiste simplement a enregistré notre compte bancaire à l'endroit prévu par la marque afin de n'avoir plus qu'à approcher notre objet connecté d'un terminal de paiement pour que celui-ci se déclenche.



Cette prouesse technologique qui nous paraît maintenant banale tant nous l'utilisons dans notre quotidien est en réalité une invention assez exceptionnelle que très peu de personnes critiqueront. Mais comme vous le savez, la technologie n'arrête jamais de progresser et les dernières nouvelles du côté d'Amazon ne risquent pas de nous contredire.



Du côté de Seattle aux États-Unis, Amazon propose depuis pas mal de temps des boutiques Amazon Go et Amazon Books dont l'objectif principal est de donner de la liberté aux clients et supprimer les files d'attentes interminables. Cela devient possible grâce à un système qui permet d'être débité sur son compte dès lors que les articles sont scannés par vous-même et que vous sortez du magasin.



Dans le but de continuer son expansion dans le domaine, la société de l'homme le plus riche du monde nous apprend aujourd'hui qu'à travers sa chaîne de magasin alimentaire Whole Foods Market, Amazon veut mettre en place le paiement par main.



Sous le nom d'Amazon One, il sera possible pour le client de placer sa main au-dessus d'une borne biométrique qui détectera votre identité grâce à un enregistrement de votre part en amont. Étant donné que chaque être humain possède un ADN différent, le lecteur sera capable d'analyser via son scan biométrique les détails de la surface comme les lignes et les crêtes ainsi que les caractéristiques sous-cutanées telles que les motifs veineux.

Pour faire un petit résumé de la situation, il faut commencer par se rendre dans un magasin Whole Foods Market compatible, s'enregistrer via son "empreinte digitale", l'associée à un code de carte bleue ce qui vous permettra par la suite d'aller faire vos courses. Une fois à la caisse, présenter votre main au-dessus du scan qui une fois l'identification effectuée, enverra un "message" vers votre banque pour que le paiement s'effectue.



Bien évidemment, la question encore une fois de la vie privée et des données personnelles vous a sûrement traversée l'esprit. Amazon annonce que cette identification biométrique ne sera pas reliée à votre adresse, vos informations personnelles... ce qui sous-entend qu'en cas de piratage de ce genre de données, la personne malveillante ne pourrait pas savoir à qui appartient cette empreinte. Jeff Bezos et ses compères précisent également qu'il ne sera pas obligatoire de créer un compte Amazon.



Même si attention, il est important de souligner que la plupart des personnes qui utiliseront ce système seront sûrement en possession d'un compte Amazon et que si une fuite de données venait à arriver et que votre empreinte digitale est associée à votre compte Amazon et donc toutes vos informations personnelles, cela pourrait devenir dangereux vu de loin. À voir comment Amazon prévoit de gérer et d'anticiper ce genre de problèmes.



Quoi qu'il en soit, Amazon One sera seulement une option de paiement supplémentaire qui fera ses débuts tout en douceur en commençant par le Madison Broadway Whole Foods à Seattle avant de s'étendre sur sept autres magasins situés eux aussi dans la même région dans les prochains mois.



Nous avons donc encore le temps avant que cette technologie débarque en Europe et plus précisément en France surtout quand on connaît les prudences de l'Europe dans ce domaine. Si un jour cela venait à venir en France, seriez-vous pour ou contre ce genre de moyen de paiement ?



